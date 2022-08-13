نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودّعي التجاعيد.. الحلبه والليمون كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر مهما كان خشن هيبقي حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل وصفات لفرد الشعر والتي تم اقتباسها من خلطات هندية طبيعية، فالوصفات الهندية هي الأكثر شهرة وتداولًا بين السيدات في الفترة الحالية لأن الفتيات ترى شعر الهنديات وكان يقتلهن الفضول من أجل معرفة ماذا تستخدم الهنديات على شعرهن حتى يصل إلى هذه الدرجة من الجمال، وجاء الجواب بشكل فعلي وليس شفهيًا وتم تطبيقه كثيرًا وكانت النتيجة مذهلة، ولذلك سنقوم بتقديم بعض الوصفات التي تمت تجربتها وكانت نتائجها مميزة في سطور المقال التالية. أفضل وصفات لفرد الشعر وتنعيمه بالحلبة المكونات والأدوات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من الحلبة.

أربع ملاعق صغيرة من حليب جوز الهند.

ماء دافئ.

فرشاة صبغ الشعر.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة. خطوات تحضير وصفة الحلبة لفرد الشعر الخشن:- قومي بنقع الحلبة داخل الماء الدافئ لمدة ليلة كاملة ثم قومي بطحن الحلبة داخل الخلاط الكهربائي حتى تصبح طرية تمامًا.

بعد ذلك أضيفي إليها كل المكونات السائلة السابقة وقلبي الخليط بواسطة ملعقة خشبية في علبة زجاجية صغيرة واخلطيها بشكل جيد.

اشطفي شعرك بالماء الدافئ أولًا وبشامبو مناسب لنوع شعرك حتى يتم تنظيفه من أي كريم أو أتربة ثم قومي بتصفيفه وقسميه إلى أربعة أقسام.

بواسطة فرشاة صبغ الشعر قومي بفرد الخليط على كل قسم من الأقسام من أول فروة الرأس حتى الأطراف وقومي بلّف شعرك.

غطي شعرك بغطاء رأس بلاستيكي واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بغسل شعرك من الخليط.

استمري على استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع وستجدي نتائج ممتازة بعد مرتين من الاستخدام. أهم النصائح للحصول على شعر صحي وناعم احرصي على شرب كميات كبيرة من الماء وليكن ثماني أكواب خلال اليوم الواحد حيث أن الماء يعمل على جعل الشعر صحي.

كما يجب أن تحافظي على نومك فالنوم في ساعات مبكرة والاستيقاظ مبكرًا له دور كبير في الحصول على شعر صحي والحرص على النوم لساعات كافية.

تناول الفواكه والخضروات أيضًا قدرتها كبيرة على جعل الشعر ناعم وصحي وخالي من أي مشاكل مع الحرص على الإقلاع عن التدخين وأي عادات سيئة.

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