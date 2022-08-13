نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث بيضات اصنعي ألذ وأشهي كيكة شاي ممكن تحضريها لأطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيكة الشاي ، من أشهي وألذ أنواع الكيك السادة الذي يمكن تناوله في كل الأوقات، فهو كيك لذيذ المذاق ويتميز بقوام هش جداً وطري، يعشقه الكبار والصغار لمذاقه اللذيذ والمختلف، ويتكون من مقادير صحية ومفيدة منها الحليب والبيض وهي مكونات غنية بالكالسيوم اللازم لصحة الأسنان والعظام، وهو كيك اقتصادي وبسيط وغير مكلف ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، لأنه لا يحتاج إلي أي وقت أو مجهود عند تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه غالي الثمن من الخارج ولضمان صحة أطفالك، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة الشاي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كيكة الشاي

تتكون هذه الكيكة الشهية من مقادير صحية وبسيطة وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 حبات من البيض كبيرة الحجم.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كيس كيك شيف.

عصير نصف لليمونة.

كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير ألذ كيكة شاي وهي كالتالي:-

يتم إحضار بولة كبيرة، ثم نضع بها البيض وعصير نصف الليمونة ويتم الخفق جيداً حتي تمتزج المكونات. ثم نضيف عليهم الفانيليا والسكر مع الاستمرار في الخفق، حتي يصبح الخليط ناعم جداً. بعد ذلك نضيف عليهم الحليب والزيت والدقيق و الكيك شيف ويتم خفق المكونات جيداً مع بعض لمدة دقيقتين. ثم بعد ذلك يتم إحضار صينية مدهونة بقليل من الزبدة ومرشوشة بقليل من الدقيق ويتم سكب خليط الكيك بها. بعد ذلك ندخلها فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة نصف ساعة حتي ينضج الكيك ويأخذ لونناً ذهبياً جميلاً. ثم بعد مرور الوقت يتم إخراج الكيك من الفرن ويترك جانباً حتي يبرد تماماً ثم يقطع ويقدم بألف صحة وعافية بجانب الحليب أو الشاي.

نصائح مهمة عن إعداد الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسبة.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الكعكة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به 3 بيضات مع كوب من السكر مع رشة من الفانيليا، ونقوم بخفقهم حتي يصبح الخليط هش تماماً. ثم إلي الخليط السابق نصف كوب من الزيت، و 2 علبة زبادي، ونستمر في الخفق مره أخري جيداً. بعد ذلك في طبق كبير، يوضع كيس بكينج بودر مع 2 كوب دقيق مع رشة ملح، ويقلبوا جميعاً حتي يمتزجوا جيداً. ثم يوضع هذا الخليط علي الخليط الذي سبق تحضيره، ويخفقوا جميعاً في الخلاط حتي نحصل علي قوام متماسك. يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت وعليها رشة دقيق، وتدخل في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية. تترك لمدة 30 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونتركها لتبرد، ثم نقطعها ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة البرتقال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة البرتقال في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي صينية مدهونة بقليل من السمنة ورشيها بالدقيق واتركيها جانباً.

قومي بخلط البيض والسكر باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي الزيت أو الزبدة تدريجياً إلي المزيج.

أضيفي كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي المزيج استمري في الخفق.

أضيفي البكينج باودر والفانيليا ورشة الملح إلي الدقيقي.

ابدئي في إضافة الدقيق بالتدريج إلي مزيج البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق ليصبح عجين متماسك.

ضعي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة، مع تخفيف درجة الحرارة إلي 140 درجة، وتركيها ترفع حتي تنضج تماماً.

أخرجي الكيكة من الفرن وقدميها بعد أن تبرد بالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالتوفي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه الكيكة الشهية وهي كالاتي:-