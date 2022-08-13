نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كوب من القهوة اصنعي أقوي مقشر طبيعي للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم المقشر الطبيعي ، التخلص من السيلوليت ويرجع هذا التأثير لوجود الكافيين في القهوة بالإضافة إلي قدرته علي إزالة الجلد الميت وترك الجلد برائحة مميزة، وسكراب الجسم هو تقشير ميكانيكي لإزالة خلايا الجلد الميتة والتنظيف العميق وتجديد البشرة، يعتمد السكراب علي التقشير باستخدام حبيبات صغيرة لطيفة مثل السكر أو الملح أو الطين مع مواد مرطبة مثل الزيوت، مما يجعل البشرة ناعمة بدون تهيج أو جفاف، وتقشير البشرة أصبح شيء أساسي للحفاظ علي نضارتها ونعومتها، ولكن مع وجود أنواع عديدة من سكراب البشرة أصبحت الكثيرات تشعر بحيرة تجاه اختيار النوع المناسب، لذا قررنا اليوم أن نوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل المقشر الطبيعي في المنزل بمكونات بسيطة.

مكونات عمل المقشر الطبيعي

يتكون هذا المقشر السحري من مكونات موجودة في كل منزل وهي كالاتي:-

نصف كوب من القهوة المطحونة.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

2 معلقة كبيرة من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير المقشر الطبيعي في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بوضع القهوة في الماء الفاتر، ويتم خلطهم جيداً لمدة دقيقة. ثم نضع الزيت علي الخليط في حالة كان الخليط سائل، ضع بعض من القهوة بالإضافية لضبط القوام. بعد ذلك ضع الخليط علي الجلد الجاف، وحركه بحركة دائرية بسيطة لمدة خمس دقائق. من ثم إزالة بواقي الخليط من سكراب الجسم بالماء الفاتر.

فوائد السكراب للجسم

يعمل سكراب الجسم علي تقشير الطبقة الخارجية من الجلد يتسبب هذا التقشير في الأتي:-

تفتيح لون الجسم 4 درجات.

إزالة طبقات الجلد الميتة.

تنعيم الجلد وعلاج السيلوليت.

يساعد علي تنشيط الدورة الدموية وزيادة الأكسجين لسطح الجلد.

كما أنه يعد واحد من أفضل المقشرات الطبيعية للجسم ولا سيما للبشرة الحساسة.

يعمل علي الحفاظ هلي البشرة ونضارتها ونعومتها.

يقلل من ظهور التجاعيد ويجعل البشرة مشدودة.

يزيد من إنتاج البشرة للكولاجين.

يستخدم سكراب القهوة لاكتساب لون مميز للبشرة.

طريقة عمل ماسك القهوة والليمون لتقشير البشرة

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع والمميز في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به ربع كوب من القهوة وربع كوب من السكر ومعلقتين من عصير الليمون، ونقلبهم حتي نحصل علي معجون متماسك. يتم بعد ذلك فرك البشرة بالخليط السابق لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يغسل بالماء البارد. يستخدم هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك القهوة والليمون لتقشير البشرة

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع والمميز في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-