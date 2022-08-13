مفتاح الحفاظ على بشرتك رطبة وصحية على طول

هل انتي من النوع مش بيعرف يخرج من غير مكياج؟ وبتترددي تخرجي من البيت من غير مكياج حتى لو بسيط؟ ده لانك حاسه لان بشرتك مش مثالية ، ولكن الحفاظ على بشرة مثالية مش امر صعب ، انتي محتاجة تختاري منتجات العناية بالبشرة الصح المناسبة ليكي ، وتحافظي على روتين العناية بشكل منتظم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح لبشرة رطبة وصحية ، وحاجات تحطيها في اعتبارك يوميا للحصول على بشرة نضره من جوه وبره.

نصايح لبشرة رطبة وصحية:

1- اشربي ماية كتير:

اكيد سمعتي النصيحة دي كتير ، واحنا بنقولهالك تاني ، لانها مهمة جدا ، اشربي كمية ماية كبيرة يوميا ، اسهل طريقة للحفاظ على بشرتك رطبة من جوه وبره هي انك تتأكدي من شرب ما لا يقل عن لترين لتلات لترات ماية كل يوم ، والماية مش بس مفيدة لبشرتك لكن كمان هي عادة صحية لقلبك والكليتين ، عشان كده اتأكدي انك بتشربي كمية ماية كفاية يوميا.

2- كلي اكل صحي للحصول على بشرة نضرة:

في فئتين من الاطعمة اللي محتاجة الحصول على اكبر قدر منها ، اول فئة هي الاطعمة الغنية بالماية زي البطيخ, التوت, الخيار, الخوخ, البرقوق, الكرفس, الخس, الفلفل الرومي ، والفئة التانية هي الاطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية زي الافوكادو, القرع, البطاطا, الاسماك الزيتية (التونة, الماكريل, السلمون, وغيرها), والجوز.

3- خدي شاور بارد:

اكيد مافيش حاجة ممكن تساعدك على الاسترخاء اكتر من الشاور السخن ، ولكن ده مش مفيد لبشرتك ، لان الماية السخنة بتزيل الزيوت الطبيعية اللي بتحافظ على ترطيب بشرتك ونضارتها ، وده هيسبب جفاف البشرة ، عشان كده بننصحك انك تقللي درجة حرارة الشاور بتاعك وتاخدي شاور بماية معتدلة دافية ، بغض النظر عن درجة حرارة الجو بره ، لكن الماية الفاترة او الباردة هتعمل لبشرتك خدمة كبيرة جدا.

4- استخدمي غسول لطيف لبشرتك:

سواء كنتي بتستخدمي غسول البشرة او صابون ، اتأكدي من انه مصنوع من مكونات طبيعية ، ابعدي تماما عن الصابون المعطر واللي بيحتوي على رغوة كثيفة ، كمان اختيار الغسول المناسب مهم جدا يعني ماتشتريش اي غسول وخلاص ، اختاري غسول مناسب لاحتياجات بشرتك ، سواء كانت بشرتك جافة, دهنية, حساسة او معرضة لحب الشباب ، اتأكدي ان المنظف مناسب لنوع بشرتك.

5- احبسي الرطوبة جوه بشرتك:

استخدامات الكريمات التقيلة ببساطة مش هو اللي هيأدي للحفاظ على رطوبة بشرتك ، ولكن لازم تكوني عارفة المكونات الموجودة في كريماتك ، ومن افضل المكونات اللي لازم تدوري عليها في الكريم المرطب هي حمض الهيالورونيك يعتبر طريقة رائعة للحفاظ على الرطوبة جوه بشرتك ، لان المكون ده بيحتوي على ماية 1000 مرة من وزنه ، اتاكدي كمان ان كريمات الليل والنهار بتحتوي على المكونات اللي بتحبس الرطوبة في البشرة زي الفازلين, الشمع, شمع العسل, اللانولين.

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