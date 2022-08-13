انت الان تتابع خبر لن تتخيل ..لماذا يترك الناموس كل أنحاء الغرفة.. ويزن بجوار أذن الإنسان؟.. سيصدمك السبب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يتسائل العديد من المواطنين سؤال مثير للجدل يفيد بـ:” لماذا يترك الناموس كل أنحاء الغرفة.. و”يزن” بجوار أذن الإنسان؟”، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل البعوض يصدر صوتا مزعجا حول أذنيك، ولكن يوجد طرق عديدة تساعدك للتعامل مع ذلك، وذلك بحسب ما أوضحه موقع “برايت سايت”. ­ البعوض ينجذب إلى شمع الأذن

صوت البعوضة يصدر عن أجنحتها يصدر ذلك الصوت من قبل البعوض بسبب الرفرفة السريعة التي تصدر من قبل أجنحة البعوض، والتي يمكن أن تصل إلى 250 حركة في الثانية، كما أن عندما يتجمع عدد من البعوض مع بعضهم البعض يتضاعف الصوت المزعج الصادر جانب الأذنين .

حرارة الجسم أيضاً تجذب البعوض تعتبر حرارة جسم الإنسان أيضا من عوامل جذب البعوض، حيث تبحث أنثى البعوض دائما إلى دماء تمتصها وتتغذى عليها لتضع البيض وتتكاثر، فلذلك تتأثر البعوض بالعرق وحرارة الجسم، ثاني أكسيد الكربون من أكثر الغازات الجاذبة للبعوض بشكل كبير للوزن حول الإنسان.