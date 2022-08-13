انت الان تتابع خبر لإطلالة مشرقة وبشرة خالية من التجاعيد ...إليك أفضل وصفات الكركم للعناية بالبشرة والحفاظ على صحتها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- هل تبحثين عن وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك؟ إليك خلطة الكركم لتفتيح البشرة، دون الحاجة لصرف المبالغ الثمينة لشراء كريمات التفتيح.

الكركم لتفتيح البشرة

الكركم هو واحد من أغلى التوابل في خزانة التوابل الخاصة بك. غالبًا ما يستخدم في الكاري الهندي لإضافة صبغة برتقالية صفراء زاهية ولكنه يعمل أيضًا كعنصر جمال فعال وطبيعي. ربما تم إخبارك بالفعل عن الفوائد الصحية لاستهلاك الكركم بشكل منتظم ، فهو يضفي نفس النتائج على بشرتك وجمالك. يمكن استخدام هذا التوابل المتواضع لمعالجة مشاكل الجلد ، وعلاج تفاوت لون البشرة ، وعلاج تشقق القدمين، ومنع تساقط الشعر ، وحتى مساعدتك على التخلص من قشرة الرأس. مكون واحد - الكثير من فوائد الجمال! إليك دليل مفيد لاستخدام الكركم للبشرة.

خلطة الكركم لتفتيح البشرة

خلطات الكركم متوفرة بسهولة في السوق. يمكنك استخدام أي قناع يحتوي على الكركم مع مكونات قوية أخرى. ومع ذلك ، يمكن أن يكون صنع قناع الكركم محلي الصنع خيارًا أيضًا

خلطة الكركم والعسل

المكونات: ملعقة طعام مسحوق كركم ملعقة كبيرة مسحوق خشب الصندل ملعقة صغيرة عسل ماء وعاء الخطوات: نأخذ وعاءً ونضع مسحوق الكركم ومسحوق خشب الصندل معًا. أضف العسل إلى خليط البودرة. أضف كمية كافية من الماء لجعل العجينة سميكة. اخلطها جيدا. بمجرد أن يصبح القناع جاهزًا ، ضعيه على وجهك. اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ. ضع مرطبًا بعد ذلك. تجنب استخدام الكركم مباشرة على بشرتك إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه. قد يؤدي بخلاف ذلك إلى حدوث تورم أو احمرار أو تهيج.

منظف الكركم

منظف ​​الكركم المصنوع منزليًا مفيد في منع حب الشباب والبقع الداكنة وعلامات الشيخوخة. اتبعي خطوات تحضير منظف منزلي. المكونات: لبن ملعقة طعام مسحوق كركم ملعقة طعام من مسحوق الحمص الخطوات: يُسكب مسحوق الكركم ومسحوق الحمص في وعاء. اخلطيهم جيدًا مع بضع قطرات من الحليب. تأكد من أن المعجون سميك وغير مائي. ضعي المعجون على وجهك بالتساوي. اتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسليه بالماء العذب. سوف ينظف كل الأوساخ ويقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

زيت الكركم

زيت الكركم مفيد للغاية لبشرتك. إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة ، يمكن أن يكون زيت الكركم الأساسي مفيدًا. يمكن أن يبقي الشوائب وعلامات حب الشباب في الخليج. المكونات: قطرتان زيت الكركم الأساسي ثلاث ملاعق زيت الزيتون الخطوات: اخلطي زيت الكركم الأساسي مع زيت الزيتون. قم بتخزينه في وعاء صغير. استخدم بضع قطرات من هذا الخليط لتدليك بشرتك كل يوم قبل النوم. اتركيه على وجهك طوال الليل ثم اغسليه في الصباح.

حليب الكركم

نعلم جميعًا أن شرب حليب الكركم يعزز جهاز المناعة لديك. يمكن أن يساعدك إذا كنت مصابًا بنزلة برد وسعال. لكن يمكن أن يعمل حليب الكركم أيضًا كمنظف أو مرطب رائع للبشرة. يمكن لغسل وجهك بالحليب أن ينظف بشرتك من الداخل. المكونات: حليب بقرة مسحوق الكركم الخطوات: اخلطي مسحوق الكركم مع كوب من الحليب. اشرب الحليب الساخن لعلاج المشاكل الصحية. يمكنك غسل وجهك بالحليب أيضًا. طرق أخرى لاستخدام الكركم بصرف النظر عن أقنعة الوجه والحزم والمنظفات. هناك طرق أخرى لاستخدام مسحوق الكركم للبشرة. شطف وجهك بماء مملوء بالكركم وشرب عصير الكركم قد يساعدك أيضًا على تحقيق أهداف بشرتك.

فوائد الكركم لتفتيح البشرة

يبطئ شيخوخة الجلد

غالبًا ما تتعرض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي. إنه يخل بتوازن الزيت الطبيعي للبشرة ويبدأ بشرتك في فقدان المرونة التي تظهر كعلامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية وما إلى ذلك ، وبالمثل، تتسبب الجذور الحرة في إتلاف خلايا الجلد وتسريع عملية الشيخوخة. عادة تظهر علامات الشيخوخة أولاً حول عينيك وجبينك ورقبتك. الكركمين مركب غني مضادات الأكسدة يعزز إنتاج الكولاجين ويقوي مرونة بشرتك.

يساعد في علاج الصدفية

يمكن أن تحدث الصدفية على وجهك أيضًا. إنها حالة جلدية تجعل بشرتك سميكة وجافة للغاية. يتسبب في التهاب بشرة الوجه ويسبب تهيجًا شديدًا. قد يعاني الأشخاص المصابون بصدفية الوجه أيضًا من صدفية فروة الرأس. يقترح الخبراء أن الكركم يمكن أن يكون مفيدًا في علاج صدفية الوجه. كونه مضادًا للميكروبات ومضادًا للالتهابات ، يمكن للكركم أن يقتل البكتيريا التي تسبب الصدفية ويقلل من التهاب الجلد.

يقلل من الهالات السوداء

الهالات السوداء حول العين هي مصدر قلق شائع للبشرة. يمكن أن يتسبب قلة النوم أو الأكل غير الصحي أو فرط التصبغ أو قضاء الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول في ظهور الهالات السوداء تحت العين. هنا ، يمكن أن يأتي الكركم لإنقاذك. كعامل تفتيح ، يفيد الكركم بشرتك عن طريق تقليل ظهور الهالات السوداء ويعزز الدورة الدموية ، وبالتالي تقليل الانتفاخ وتفتيح البشرة حول عينيك.

يرطب البشرة الجافة

الجلد الجاف في الشتاء هو السيناريو المعتاد. يمكن أن يجعل بشرتك تبدو باهتة وجافة. لكن مع الكركم ، يمكنك تخفيف الأمور. إن استخدام منتجات العناية بالبشرة المليئة بالكركم أو أقنعة أو عبوات الكركم محلية الصنع مفيدة حقًا في ترطيب بشرتك. يعزز عملية إزالة خلايا الجلد الميتة بحيث يمكن لخل

يضيف توهجًا طبيعيًا لبشرتك

يعتبر الكركم مكونًا قويًا لتفتيح البشرة وإظهار التوهج. إنه مكون قوي مضاد للأكسدة يمكنه تقليل البقع الداكنة والعيوب وفرط التصبغ. ربما لاحظت في معظم حفلات الزفاف الهندية أن الكركم أو هالدي يستخدم في الطقوس. يتم ذلك لإضافة بعض التوهج الطبيعي للبشرة في يومك الكبير. تضفي مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم لمعانًا على بشرتك وتجددها من خلال إضفاء توهج طبيعي.

يعالج اندلاع حب الشباب

يمكن أن تسبب بكتيريا حب الشباب Cutibacterium حب الشباب من نوع الآفة على جلدك. يمكن أن يكون الكركم رائعًا لعلاج هذا النوع من حب الشباب. تشير دراسة في PharmaTutor إلى أن المكون النشط في الكركم المسمى الكركمين له خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكنها محاربة حب الشباب الشائع. تقلل الطبيعة المضادة للالتهابات للكركم من التهاب الجلد وتشفي الجلد في النهاية.

يساعد في علاج التهاب الجلد التحسسي

التهاب الجلد التأتبي هو أحد أنواع الأكزيما، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، غالبًا ما يعاني الكثير من البالغين من التهاب الجلد التأتبي ، خاصة حول أعينهم. خلصت دراسة أجريت في عام 2015 إلى أن مزيجًا من الكركم والبنيورت الهندي والجوز فعال ضد الأكزيما. على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث أو الدراسات العلمية المتاحة لإثبات فعالية الكركم للإكزيما ، إلا أن هناك أدلة غير مؤكدة تؤكد فعالية الكركم.