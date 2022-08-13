نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احذري” اخطاء شائعه تفعليها تتلف سكين المطبخ الحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة السكين الغير حاد ممكن ان تكون من أكبر المشكلات التي تواجه ربة المنزل وينتج منها مخاطر كثيرة ويمكن ان تتسبب في اصابات كبيرة بسبب عدم قدرتنا على التحكم في السكين اثناء الاستخدام وهذه المشكلة نتاج الى اخطاء كثيرة نرتكبها في التعامل مع السكين وتؤدى في النهاية الى سكين غير حاد، في هذا المقال سنعرض لكم الاخطاء التي تفعليها تتسبب في جعل السكين غير حاد فتجنبي هذه الاخطاء.

استخدام الواح خاطئة اثناء استخدام السكين:

استخدام الواح صلبة مثل الحديد والسيراميك لتقطيع الطعام وهذه الالواح تؤثر بالسلب على السكين والافضل استخدام الواح خشبية او بلاستيكية لان احتكاك السكين بلوح صلب اثناء عملية التقطيع تضعف نصلها.

ترك السكين في الحوض:

عند ترك السكين في الحوض لفترة سيؤدى الى اتلافها بالرغم من ان معظم السكاكين مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ الا ان ترك السكين في الماء في اغلب الاوقات سيؤدى الى تدهور طبقة الكروم وسيكون السكين عرضه للصدأ ولكن يجب غسل السكين بالماء الساخن والصابون وتجفيفها عن طريق قماشة بعد غسلها فهي خطوة امنه لتجنب اتلاف السكين.

وضع السكين في درج الملاعق:

تخزين السكين الحاد في درج الملاعق بجانب الادوات المعدنية الاخرى من الاخطاء الشائعة فهذه المعادن تؤدى الى اتلاف السكين وبدلا من تخزين السكين في درج الملاعق يمكن استخدام رف السكين المغناطيسي او كتلة سكين لتخزين السكاكين بأمان.

غسل السكين في غسالة الصحون:

إذا كنتي تستخدمي غسالة الصحون في تنظيف السكين لتوفير الوقت والمجهود فهذه من الاخطاء التي تضر بالسكين حيث ان الحرارة العالية وضغط المياه والاحتكاك مع الادوات الاخرى والرفوف المعدنية سيؤدى كل هذا الى اتلاف السكين بالإضافة الى ان السكين ذات اليد الخشب ستضرر بسبب تدفق المياه ويمكن ان تشوه المقابض الخشبية وهذا يجعل السكين خطره فى استخدامها.

ترك الطعام حتى يجف على السكين:

ترك الطعام الى ان يجف على السكين سيكون من الصعب تنظيف نصل السكين الحاد مما يسبب اصابة وايضا سيضر بحدة الشفرة والاطعمة الحمضية ستتلف النصل ويجب تنظيف السكين وتخزينه في مكانه مباشرة بعد الاستخدام.