نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الحاتي السرية لعمل ألذ فراخ مشوي على أصوله بطعم ومذاق لذيذ أحلي من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية، الفراخ المشوية من الأكلات التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، خصوصاً عند القيام بعمل رجيم وغذاء صحي للجسم، وتتميز الفراخ المشوية بالتتبيلة الخطيرة التي تضيف لها الطعم الحلو والمذاق المميز الذي يعشقونه الكبار والصغار، وتعد من أفضل الأطعمة التي تقدم في العزومات والمناسبات، لذلك سوف نقدم لكم طريقه عمل تتبيلة الفراخ المشوية بطريقة لذيذه.

الفراخ المشوية لها طابع خاص ومميز يحبون جميع الكبار والصغار لما له من طعم مميز ولذيذ، كما أن تتبيلة الفراخ تضيف لها الطعم الحلو والخاص، ويمكن تقديمها بجانب الأرز والمكرونة والسلطات الشهية وتقدم في وجبة الغداء المتكاملة، وسوف نعرض لكى عزيزتي وصفة تتبيلة الفراخ بطريقة مميزة ومختلفة تغنيك عن شرائها جاهزة من المطاعم.

مكونات وصفة تتبيلة الفراخ المشوية

فرخة بيضاء كبيرة.

بصل مفروم.

طماطم مبشورة.

فلفل أخضر.

مرقة دجاج.

فلفل أسود مطحون.

ملح.

توابل.

بهارات.

إعداد تتبيلة الفراخ المشوية

تتبيلة الفراخ تضيف للفراخ الطعم المميز والرائحة الخاصه بها.

طريقة إعداد وصفة الفراخ المشوية

المكونات

فرخه مقطعه اربع قطع.

بصلة مفرومة.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل أسود.

ملح.

بهارات.

معلقة كركم.

معلقة سمن.

طماطم.

تحضير تتبيله الفراخ المشوية

قبل البدء بعمل التتبيلة عليكى سيدتى بتنظيف الفراخ جيداً بالملح والخل والماء ونقعها بهما لمدة ربع ساعة قبل وضعها فى التتبيلة حتى نتأكد تماماً من تنظيفها.

إعداد تتبيله الفراخ

نحضر الكبة ونضع بداخله البصل والطماطم والفلفل الأخضر ونقوم بطحنهم جيداً حتى يتجانسوا.

نضع التوابل والفلفل الأسود والملح ومرقه الدجاج والكركم والبهارات ونقلب، ثم نضع الفرخه بعد تقطيعها إلى ثمانية قطع.

نترك الفرخه فى التتبيلة لمدة ساعة على الأقل قبل شويها حتى تتشرب التتبيلة تماماً.

هذه التتبيلة سوف تكسب طعم الفراخ المذاق الرائع والمميز الذى ينال إعجاب الكثير من أفراد الأسرة.

إعداد وصفة الفراخ المشوية بعد نقعها بالتتبيلة

نضع الفراخ بالتتبيلة فى صينية مدهونة بالسمن ونضع باقى التتبيلة فوقها، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج وتترك لمدة ساعة، ثم نضعها تحت الشواية حتى تكتسب لون الشوى.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة للحصول على فراخ مشوية مثل المطاعم ويمكن أن تتبلى الفرخه دون تقطيع عن طريق وضع التتبيلة داخلها وخارجها ومسح الفراخ من فوق بمعلقة صلصة وزيت ذرة، فيمكن أن تعديها كما ترغبين، كما أن الفراخ المشوية يمكن أن تقدم مع جميع السلطات والأرز الأبيض، ليضيف إليها الطعم الحلو والمذاق اللذيذ.