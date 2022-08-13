نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة برجر البطاطس الاقتصادي في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برجر البطاطس ، يعتبر من الوجبات الاقتصادية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن تقديمه بجانب الصوص والاومليت على وجبة الإفطار، وتعتبر من الوجبات السريعة واللذيذة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة وغير ومكلفة ومختلفة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، ويعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي على وجبة الافطار او العشاء، ويمكن عملها للاطفال عند الذهاب الي المدرسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير برجر البطاطس اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل برجر البطاطس

يتكون برجر البطاطس من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كيلو من البطاطس.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

كوب من البقسماط المطحون.

حبة واحدة من البيض.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البرجر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به كمية من الماء ونضعه على النار ثم نضيف إليه البطاطس بعد غسلها ونضعها بقشرها. نترك البطاطس على النار حتي تستوي ثم نرفعها من على النار ثم نضيف عليها ماء بارد ثم نرفعها ونقشرها. نهرس البطاطس في إناء عميق ثم نضيف عليها البقدونس المفروم والبقسماط والتوابل والجبنة الموتزريلا ونقلب جيداً. ثم نقوم بتشكيل البطاطس على شكل البرجر باستخدام المكبس ثم نضعها في طبق ونتركها حتي الانتهاء من الكمية. تحضير مقلاة ونضعها على نار عالية ونضع بها ملعقة من الزيت ثم نضع بها البرجر حتي يأخذ اللون الذهبي ثم نقلب على الجانب الآخر. ثم نضعه في طبق التقديم أو تقديمها سندوتشات بالهنا والشفا بجانب صوص الكاتشب أو المايونيز.

نصائح عند عمل البرجر النباتي

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند عمل البرجر وهي كالتالي:-

يجب وضع البرجر في الفريزر لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

يمكن حفظ البرجر في الفريزر لمدة شهر او اكثر.

قد يمكن عمله الفرن مع وضع عليها القليل من الزيت وتسخين الفرن جيداً.

فوائد البطاطس

هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها البطاطس وهي كالتالي:-