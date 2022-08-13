نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالصوص بطعم وريحة جنان ألذ طاجن هتعمليه على الغدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل، نجد أن العديد من الأشخاص يتناولون وجبات الفراخ التي تكون شهية في الطعم، وتقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أطباق الفراخ المختلفة فيمكن تحضير الفراخ المحشية بالأرز أو محشية بالفريك ويضيف لها مذاق جميل، كما تعتبر وجبة الفراخ هي مصدر رئيسي للبروتين فتعمل علي تغذية الجسم بشكل سليم ويمكن اعددها كوجبة غذاء رئيسية.
تعد الفراخ هي من أهم الأصناف وأفضل أنواع اللحوم التي يقبل عليها الكثير وخاصة الصغار لإنها سهله في عملية الهضم، ويمكن لربة المنزل أن تشكل في إعداد الفراخ فيمكنها تحضير الفراخ المشوية أو المحشية أو المسلوقة وكلا منهم لها نكهة ومذاق مختلف عن باقي الأصناف، ومن اهم الأصناف التي تحرص الأم على تقديمها هي عمل طاجن الفراخ بالبصل بطريقة سهلة.
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل
المقادير
- إحضار قطعتين من فيليه الدجاج المخلي.
- حبتان من البصل كبيرة في الحجم مفرومة.
- فصين من الثوم المهروس.
- حبة من البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح طولية.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- اربعه أكواب من عصير الطماطم.
- حبة من الفلفل الأخضر الحار.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الماء.
طريقة التحضير
- نأتي بمقلاة واسعة ونضع بها ملعقة كبيرة من زيت النباتي ونرفعها علي نار هادئة ثم نضيف إليها حبة من البصل المفروم ونقلبها في الزيت ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- نضيف على البصل المفروم فصين من الثوم المهروس ثم نضع عليه حبة من الفلفل الحار مقطعة إلى مكعبات صغيرة و ندمجهم مع بعض جيدا.
- نقوم بإضافة قطع الدجاج المخلية ونضع عليها ملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة صغيرة من الكزبرة ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ونحرك الخليط جيدا مع بعض ثم نضيف إليه أربعه أكواب من عصير الطماطم ونتركها علي النار حتي يتم نضجه لمدة تلت ساعه علي الأقل ونلاحظ أن قطع الدجاج اخذت اللون الذهبي.
- نأتي بوعاء اخر ونضع به ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ونرفعها على النار ثم نضع بها حبة واحدة من البصل مقطعة إلى شرائح طولية ونقلبها حتى تذبل ثم نرفعها من على النار.
- نضع شرائح البصل في الخلاط الكهربائي ونضيف عليها ملعقة كبيرة من الماء ونخلطهم مع بعض حتى يصبحوا متجانسين.
- نضع صلصة البصل اعلي خليط الدجاج ونقلبهم مع بعض ونضعهم في الطاجن على النار ثم رفعها سريعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالصوص بطعم وريحة جنان ألذ طاجن هتعمليه على الغدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.