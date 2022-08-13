طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالصوص بطعم وريحة جنان ألذ طاجن هتعمليه على الغدا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل، نجد أن العديد من الأشخاص يتناولون وجبات الفراخ التي تكون شهية في الطعم، وتقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أطباق الفراخ المختلفة فيمكن تحضير الفراخ المحشية بالأرز أو محشية بالفريك ويضيف لها مذاق جميل، كما تعتبر وجبة الفراخ هي مصدر رئيسي للبروتين فتعمل علي تغذية الجسم بشكل سليم ويمكن اعددها كوجبة غذاء رئيسية.

تعد الفراخ هي من أهم الأصناف وأفضل أنواع اللحوم التي يقبل عليها الكثير وخاصة الصغار لإنها سهله في عملية الهضم، ويمكن لربة المنزل أن تشكل في إعداد الفراخ فيمكنها تحضير الفراخ المشوية أو المحشية أو المسلوقة وكلا منهم لها نكهة ومذاق مختلف عن باقي الأصناف، ومن اهم الأصناف التي تحرص الأم على تقديمها هي عمل طاجن الفراخ بالبصل بطريقة سهلة.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

المقادير

إحضار قطعتين من فيليه الدجاج المخلي.

حبتان من البصل كبيرة في الحجم مفرومة.

فصين من الثوم المهروس.

حبة من البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح طولية.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

اربعه أكواب من عصير الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير