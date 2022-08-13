نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض أصنعي المايونيز في البيت بمقادير وقوام مظبوط وبطريقة ناجحة في دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المايونيز بدون بيض، يعد صوص المايونيز من الصلصات التي يعشقونها جميع الأعمار، لما له من طعم ومذاق مختلف ومميز، فهو يعطي الأكل المذاق والطعم اللذيذ، فهو من الصلصات التي لا غنى عنها في سلطة الكولسلو التي يحبونها جميع الصغار والكبار، فهو يضيف لها الطعم الحلو والمميز، وسوف نقدم لكم طريقة عمل المايونيز بطريقة سهلة ومختلفة بدون بيض بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

المايونيز من الصلصات البيضاء التي تتميز بخفة طعمه وسهولة مكوناته، كما أنه يمكن أن يعد بالبيض أو بدون حسب رغبة كل فرد في تناوله، حيث إنه يعد من أكثر الصلصات التي تحضر مع سلطة الكولسلو الشهيرة أو الثومية، كما أنه يدخل في ساندوتشات البرجر والبيتزا ليضيف لهما الطعم والمذاق اللذيذ، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل المايونيز بطريقة سهله وجديده وبدون بيض.

إعداد وصفة المايونيز بدون بيض

المكونات

نصف كيلو من الحليب الرايب.

معلقة زيت ذرة كبيرة.

معلقة ملح صغيرة.

معلقة كبيرة من الخل.

تحضير وصفة المايونيز بدون بيض

نخلط الحليب الرايب بواسطة المضرب الكهربائي حتى يثقل القوام ويتماسك، ثم نضيف إليه زيت الذرة والخل والملح ونخفقهم جيداً مرة اخرى حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

نضع الخليط في برطمان زجاج معقم ونظيف، ثم نضعه في الثلاجة يبرد.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة ولا تستدعى وقت طويل في التحضير ويمكن أعدادها بسهولة عند عمل السندوتشات اللذيذة التي يحبونها الأطفال كثيراً يرغبون في تناولها، فعليك اتباع الخطوات عند القيام بعمل اسرع مايونيز لأولادنا.

طريقة عمل وصفة المايونيز بدون بيض بحليب كامل الدسم

2 كوب من الحليب كامل الدسم.

4 فصوص من الثوم المهروس.

رشه فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشه ملح.

معلقة سكر صغيرة.

عصير نصف ليمونه.

اعداد وصفة الحليب لعمل وصفة المايونيز بدون بيض

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله الحليب والصوم والملح والفلفل والسكر والزيت والليمون ونخلطهم جميعاً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نحتفظ بالمايونيز في الثلاجه لمدة أسبوع.

طريقه عمل سلطة الكولسلو

المكونات

ثمرة كرنب صغيرة.

جزرة مبشورة.

أربع ملاعق كبار مايونيز.

معلقتين كبار سكر.

كوب من الزبادي.

معلقة خل.

طريقة إعداد سلطة الكولسلو بالمايونيز

نقطع الكرنب قطع صغيرة، ونضعها بداخل بوله كبيرة ونضع الجزرة المبشوره فوقها.

نحضر بوله أخرى ونضع الزبادي والمايونيز والسكر والخل ونقلبهم جيداً، ثم نضعها على الكرنب والجزر ونقلب جيداً.

تقدم سلطة الكولسلو مع ساندوتشات البرجر اللذيذة.

هذه السلطة يحبونها الكثير من الأطفال مع البيتزا والبرجر، فهي من السلطات السهلة في التحضير ومكوناتها بسيطة.