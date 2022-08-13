نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتحلمى بشعر طويل وناعم وكله حيوية… السر في الطبيعة جربي الوصفات واستمتعي بشعر ربانزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمنى جميع السيدات والفتيات أن يحظوا بشعر ناعم وطويل وكثيف، ومعظم هؤلاء النساء يقومون باستخدام كريمات أو مستحضرات كيميائية، ولكن تلك المستحضرات أو المركبات قد لا تعطي نتيجه بل إنها قد تؤثر بـ نتيجة عكسية، حيث إن تطويل الشعر وتكثيفه هو أمنية الكثير من الفتيات، كما أن شعر المرأه هو دائمًا سر جمالها، هذا ويمكن أن يتم تغذية الشعر وتطويله عن طريق التغذية والأكل الصحي، وفيما يلي سنقوم بشرح الطريقة التي يمكن بها تطويل الشعر بطريقة سهلة وبسيطة وبمكون متوفر، فتابعوا.

طريقة تطويل الشعر بمكونات سهله وبسيطة

سنستخدم في تلك الوصفة مكونات سهل تواجدها وهي كالتالي:

ثماني فصوص من الثوم.

بصلة حجمها متوسط ويمكن اضافتها أو الاستغناء عنها.

نصف كوب من زيت الزيتون او الخروع.

طريقة التحضير

يتم في وعاء هرس البصل والثوم معًا على نار هادئه.

ثم يتم تسخين الزيت على النار، بعد ذلك يتم اضافة هذا المزيج الذي تم هرسه إلى الزيت الساخن، ويتم تقليب هذه المكونات معًا إلى ان يصبح لونها بني، ومن ثم يتم ازالتها من علي النار.

ويترك هذا الخليط إلى ان يبرد، ويتم تصفية هذا الزيت جيدًا.

وبعدها يتم تدليك فروة الرأس برفق ويوضع على الرأس لمدة ربع ساعة.

ثم يوضع الزيت على باقي الشعر ولمدة تصل إلى نصف ساعة.

وعند انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالبلسم أو بشامبو.

ولكي تعطي تلك الوصفة نتيجه افضل يتم تكرار تلك الوصفة لمدة ثلاث مرات اسبوعيًا.

وصفة البيض واللافندر لتطويل الشعر

كل ما نحتاجه هنا في تلك الوصفة هو ما يلي:

بيضة

زيت لافندر القليل منه

أربعة ملاعق من زيت بذور العنب

طريقة التحضير

في وعاء يتم خفق البيض جيداً مع باقي المكونات، ويوضع هذا المزيج علي الفروة ويتم تدليكها بحركات دائريه، ومن ثم يترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة، بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالشامبو.

وصفة الصبار والليمون لتطويل الشعر

وهنا سنكون في حاجة إلى:

چل صبار طازج

عصير ليمون

طريقة التحضير