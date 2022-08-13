انت الان تتابع خبر للمدخنين.. أفضل طعام صحي يقوم بحماية الرئتين من اثار التدخين الضار إذا تناولتها ولو مرة واحدة في الأسبوع والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تعد البطاطا الحلوة وجبة خفيفة تمدك بالطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية،

ويـنقي الـصدر ومن المفيد ان يقوم المدخنييـن بتناول البطاطا الحلوة مرة يوميا خاصة في موسم وجود البطاطا الحلوة فهي تعد أغنى الأطعمة والأغذية على الإطلاق من فيتامين A ولهذا فهي الطعام الوحيد القادر على حمـ،ـاية وتنـ،ـظيف الرئتـ،ـين من اثار التدخـ،ـين.

فقد وجد الباحثون أن البطاطا الحلوة تحتوي على 90% من فيتامين A الذي يحتاجه الجسم وهو ضروري للمدخـ،ـنين لأن هذا الفيتامين يقي من الإصـ،ـابة بإنتفـ،ـاخ الرئـ،ـة وبالأمـ،ـراض الصـ،ـدرية التي تنتج عن نقص هذا الفيتامين لذا نصح الأطباء بضرورة تناول حبة واحدة من البطاطا الحلوة في اليوم للمدخـ،ـنين. البطاطا الحلوة تحتوي علي فيتامين A الذي يعمل علي زيادة صحة الرئتيـ،ـن ­إن تناول البطاطا الحلوة نيئة أو مسلوقة أو مشوية كما يفضلها الكثير يساعد المدخنيين، وكذلك الذين يتعرضون لعوادم السيارات كثيراً، فاستنشاق الدخان يعمل على حدوث نقص لفيتامين A, لذلك لابد من الحصول على فيتامين A بكميات كافية وتعويض النقص بتناول البطاطا الحلوة يومياً ما دامت متوفرة. بالإضافة الى أن البطاطا الحلوة مصدر غني بمضادات الأكسدة لإحتوائها على فيتامين Aو C

بنسب عالية كذلك تعد البطاطا بمثابة مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم عملية الهضم و تجنب مشاكله بالإضافة إلى أنها تساعد في تطهير الجهاز الهضمي من المعادن الثقيلة كالزرنـ،ـيخ و الزئـ،ـبق.