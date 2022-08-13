تبييض ميبو والخميرة قنبلة نارية للبشرة السمراء وتحدي

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عمر شويل - جدة تبييض ميبو والخميرة يعد من الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح جميع المناطق الحساسة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل الكريم في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل تبييض ميبو والخميرة الذي يعمل على تبييض وجهك وجسمك كله ومناطق حساسة بجسدك بطريقة لن تصدق وفي خلال نصف ساعة 2022.

مكونات عمل تبييض ميبو والخميرة للبشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات هذا الكريم الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال ثلاثون دقيقة وبمكوناته الطبيعية وهى كالآتي:-

15 جرام كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

عشرون جرام من لبن البودرة.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والخميرة لترطيب ولكي تتخلصي من السواد بمناطق الجسم ليعطيك بياض ناصع ونقاء وستلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم الخميرة ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت الخروع على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها. ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ومسح الجسم بفوطة ناعمة. ثم يتم توزيع الكريم على الجسم والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على جسم أبيض ونظيف.

فوائد كريم ميبو والخميرة علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخميرة علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للكريم والحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-