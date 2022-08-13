نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في الملح والخل… طريقة اعداد وصفة الخل والملح لازالة الشعر الزائد بدون ألم والنتيجة بشرة فاتحة وناعمة والنتيجة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد الشعر الزائد من المشاكل التي تعاني منها السيدات، والأكثر من ذلك هو عملية التخلص من هذا الشعر، وقد تعددت الطرق التي تستخدم في إزالة الشعر الزائد، ولكنها تسبب الألم وقد يصل الأمر إلى التعرض للإصابة بالحساسية، وتعرض الجلد أحياناً للحروق، ولكن لطالما أعطتنا الطبيعة مفتاح الحل لجميع مشاكل أجسامنا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية الناجحة لإزالة الشعر الزائد نهائيا وبدون ألم بإستخدام الخل والملح

إزالة الشعر الزائد بإستخدام الخل وأقراص الفحم

تعد إزالة الشعر باستخدام الخل هي من أفضل الطرق للتخلص من الشعر الزائد في الجسم، حيث يعتبر الشعر الزائد مصدر الضيق والحيرة لكل فتاة وسيدة، ومن خلال هذه الوصفه سوف تتخلصي نهائياً من الشعر الزائد، وإليك الوصفة:

المكونات

اقراص من الفحم

خل

طريقة الاستخدام

في وعاء نحضر أقراص الفحم ونستخدم الكمية المناسبة للجسم

بعد ذلك نضيف الخل، وهنا الكميه المناسبه هي وضع ملعقة من الخل إلى كل قرص من الفحم

نذيب أقراص الفحم جيدا مع الخل

أزيلي الشعر الزائد بالطريقة المعتادة والتي تفضلها، ومن الأفضل أن تكون باستخدام الشمع

بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر، يتم دهن الجسم بهذا الخليط

كرري هذه الوصفه بعد اسبوعين من المرة الأولى، وسوف تلاحظين بطء في نمو الشعر لمدة أشهر

وصفة لازالة الشعر الزائد باستخدام الخل والملح

إن هذه الوصفة تُعد من أكثر الوصفات فاعلية في إزالة الشعر الزائد بكل أمان وبدون الشعور بأي ألم يمكن أن تسببه مزيلات الشعر التقليدية حيث تعمل على حرق بصيلات الشعر، مما يجعل ظهور الشعر مرة أخرى قليل جدًا، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تأخير وقت ظهوره، ويمكن استعمال هذه الوصفة من خلال التالي:

المكونات

كوب من الملح.

نصف كوب من الخل الأبيض.

طريقة الاستخدام