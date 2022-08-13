نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيز كيك بصوص الفراوله بأحلى وألذ طعم وطريقته بسيطة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشيز كيك من أكثر الحلويات وأشهرها شاهيه جداً ويمكن أن تقدم داخل أي مناسبة سواء أعياد ميلاد أو افراح وغيرها من المناسبات الكثيرة، وعلى الرغم من طريقة تحضيره التي ليس بالسهولة الكاملة والتامة ولكن يرغب فيه الكثير من الناس لأكثر من سبب أهمها أنها واحدة من ضمن أكثر الحلويات طعامه وشهيه وشكلها أيضا جميل وشهي جداً، وأيضا فاكهة الفراولة واحدة من أكثر الفاكهة التي تكون دائماً في الصدارة من ناحية الشكل والطعم وفوائدها الكثيرة فعندما ندمج التشيز كيك بصوص الفراولة في الناتج يكون شي أكثر من رائع جدا. مكونات تشيز كيك بصوص الفراولة عبوتان مغلفان من صوص الفراولة

عبوة مغلفة من جيلي الفراولة.

ثلاث أكواب من فاكهة الفراولة الجاهزة.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

كوب من القشطة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

ملعقة من قشر البرتقال. طريقة التحضير يتم فتح عبوتان صوص الفراولة وتقطيعها إلى شرائح رقيقة ثم دمج السكر عليها وتقليبهم جيداً.

يتم دمج عبوة جيلي الفراولة مع الماء والسكر أيضا ودمجهم مع بعضهم البعض.

يتم دمج هذا الخليط كله مع بعضه باستخدام المضرب اليدوي ودمجهم بطريقة صحيحة مع بعضهم.

وضع هذا الخليط في إناء حتى يبرد تماماً.

إضافة خليط الجبنة والقشطة والكريمة وقشر البرتقال مع بعضهم البعض ودمجهم جيداً داخل بعض بالمضرب اليدوي.

ومن ثم دمج هذا الخيط داخل مضرب الكهرباء على سرعة متوسطة حتى يصل إلى قوام معتدل.

إحضار قالب بمقياس ٢٣ سنتيمترا وفتحه من الوسط حتى يتم توزيع السائل من خلاله.

إحضار قالب التشيز كيك على صينية كبيرة وتوزيع باقي القوالب بنفس الحجم.

وضعه في الثلاجة حتى يبرد وسكون متماسك مع بعضهم البعض.

يتم توزيع الخلطة المضروبة بالخلاط على قطعة التشيز كيك بالتساوي وتكون مستوية على سطح قطعة التشيز كيك.

يتم ترك التشيز كيك في الثلاجة لمدة يوم أو يوم ونصف حتى يبرد ويتماسك تماماً.

يمكن بعد ذلك وضع قطع من الفراولة الجاهزة فوق قطعة التشيز كيك للتزيين وزيادة كمية الفراولة بها أيضا. نصائح حلوى التشيز كيك يمكن تقليل مقدار السكر بكمية بسيطة جداً إذا كان سوف ياكلوها اطفال أو كبار سن وهذا للحفاظ على صحتهم ولأن جيلي الفراولة وقطع الفراولة داخل التشيز كيك سوف تعوض مقدار السكر.

إذا كان هناك أشخاص لديهم حساسية من فاكهة الفراولة فهنا يتم تقليل كمية الفراولة من التشيز كيك ويمكن إلغاء وضع قطع الفراولة فوق التشيز كيك وتخفيف صوص الفراولة أيضا بالكمية المناسبة لهم.

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