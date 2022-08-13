وصفات هندية لتنوير البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع من أول استخدام وتمتعي بجمالك

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عمر شويل - جدة وصفات هندية لتنوير البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع من أول استخدام هي ما يزيده الكثير وخاصة النساء والبنات، حيث تهتم كل سيدة وبنت بالبشرة وتريد كل منهن الحفاظ على البشرة نضرة ناعمة وليس بها بقع أو اسمرار، وفي ذات الوقت تريد استخدام وصفات طبيعية حتى لا تتضرر البشرة في حالة استخدام مواد صناعية يدخل في مكوناتها كيماويات، ذلك لأن تلك المواد تتسبب في أضرار كثيرة وسعرها عالي للغاية، فلنتعرف سويا على هذه الوصفات الآن.

وصفات هندية لتنوير البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع من أول استخدام

يوجد وصفات متعددة ومختلفة المكونات تستخدم في شد تجاعيد البشرة وتفتيح لونها وتوحيد اللون، وسوف نتعرف على أكثر من وصفه منها والطريقة الصحيحة التي يتم تحضيرها بها وطريقة الاستخدام.

وصفة بياض البيض والنشا

بياض البيض عند خلطه مع النشا يعد خليط رائع لتفتيح لون البشرة وإزالة العيوب التي تعاني منها البشرة والتي تتمثل في وجود بقع وزيادة التجاعيد والجلد الميت، وهذه الطريقة الصحيحة لتحضيرها واستخدامها بالخطوات.

المكونات

بياض حبة بيض واحدة.

ملعقة واحدة نشا ذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق عميق نضع ملعقة نشا.

نضيف بياض بيضة إلى النشا.

نمزج الخليط حتى يتكون خليط متماسك.

نفرد الخليط على البشرة.

نتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل الوجه بالماء فقط.

من الضروري استخدام هذه الوصفة بشكل منتظم للحصول على نتيجة ترضيك، ومن الممكن استخدامها مرة كل أسبوع

وصفة بياض البيض والكركم

من الوصفات المفيدة للبشرة والتي تجعلها نضرة لوقت طويل الكركم المخلوط مع بياض البيض، حيث يعد الكركم من المكونات الطبيعية المهمة للتفتيح وبياض البيض له دور أساسي في شد التجاعيد، وطريقه تحضيرها كما يلي:

المكونات

ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة كريم مرطب.

ملعقة واحدة عسل أبيض (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام