بسكويت العشر دقائق سهل ولذيذ وهتحضرية في ثواني

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عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في ثواني معدودة ولا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكنكم بكل سهولة تحضيرها من خلال مجموعة من المقادير التي ستقدمها لكم اليوم خلال السطور القادمة، حيث يمكنكم صنع البسكويت في البيت من الأمور التي يظن العديد من الأشخاص أنه صعب في التحضير ولا مكن تنفيذه في المنزل ولكن في الوقت الحالي تعتبر من الأمور السهلة للغاية في التحضير كل ما عليكم القيام به هو توفير جميع المكونات الأزمة من أجل تحضير الوصفة واتباع الطريقة الصحيحة أيضاً لذلك اليوم سوف نقدم لكم كافة التفاصيل التي يمكنكم من خلالها تحضير بسكويت العشر دقائق تابعوا معانا..
مكونات بسكويت العشر دقائق المنزلي
يمكن لجميع ربات البيوت تطبيق هذه الطريقة بكل سهولة حتى يحصلوا على بسكويت في اسرع وقت ممكن ويمكنكم تحضير بسكويت العشر دقائق بكل سهولة من خلال المكونات الآتية :
- كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.
- 2 ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ½ كوب زبدة.
- ¾ كوب حليب ويجب أن يكون الحليب كامل الدسم.
خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق
يمكنكم تحضير بسكويت العشر دقائق بكل سهولة من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة للغاية لذلك يجب عليكم أن تبدأ في تحضير جميع المقادير الذي قمنا بذكره لكم خلال السطور السابقة ويمكنكم تحضير بسكويت العشر دقائق بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم إضافة الدقيق والبيكنج بودر في وعاء والملح.
- ثم يجب عليكم خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- ثم يجب عليكم إضافة الزبدة الي جميع المكونات السابقة ونبدأ في التقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة الحليب إلي المكونات ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجين متماسك.
- نبدأ في تشكيل البسكويت بالشكل الذي ترغبون فيه
- ثم يتم تحضير صينية فرن ونقوم بدهنها.
- ثم نبدأ في رص قطع العجين الذي قمنا بتشكيلها في الصينية.
- نضع الصينية في الفرن لمدة ١٠ دقائق.
- بعد حصول البسكويت على اللون الذهبي يجب عليكم إخراجه من الفرن.
- يجب أن نترك البسكويت حتى يبرد ثم يتم تقديمه.
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