نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير كيكة البسبوسة في البيت خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من الوصفات التي يزداد البحث عنها بشكل دائم طوال العام فلا تقتصر على وقت معين لتناول فيمكن تناولها في اي وقت بدون مناسبة، أو يتم تناولها كوجبة إفطار مع كوب من القهوة أو الحليب، ولاسيما أنها تعتبر سناكس بين الوجبات الاساسية، كما تعتبر كيكة البسبوسة مزيج مختلف وفريد من نوعه يجمع بين الكيكة العادية والبسبوسة في وصفة شهية تأخذك لعالم اخر، كما يمكن تحضير كيكة الرواني سادة أو بالمكسرات، فضلا عن تحضيرها بالحشوات المتنوعة مثل القشطة…وغيرها، ونقدم لكم في السطور التالية من هذا الموضوع طريقة تحضير كيكة البسبوسة المقادير المضبوطة خطوة بخطوة.

مكونات كيكة البسبوسة

للحصول على كيكة هشة وطرية وطعم مميز لابد من اتباع مقادير الوصفة بالضبط والتي تشتمل ما يلي:

الكيك:

كوبين من الدقيق متعدد الاغراض.

كوبين من سميد البسبوسة.

كوب واحد زبادى بلدى.

كوب ونصف سكر.

كوب واحد من الزيت.

كوب لبن طازج.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث حبات بيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة فانيليا.

ذرة ملح.

الشربات

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف سكر.

التزيين

جوز هند.

أو فستق مبشور.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

لتحضير كيكة البسبوسة بطريقة ناجحة من اول مرة تحضير لابد من اتباع الخطوات التالية بدون زيادة أو نقص:

نحضر البيض والفانيليا والزيت والسكر ونخفق بالمضرب للوصول إلى القوام المطلوب.

ثم نضيف باقي المكونات السائلة ومزجها معا لكي تتداخل تماما.

ننخل الدقيق ونضيف إليه البيكنج بودر وذرة الملح ودقيق البسبوسه.

ثم نعجنهم باليد للحصول على عجينة طرية متماسكة.

ثم نحضر صينية مقاس متوسط وندهنها بالسمنة ثم مبطنة بالدقيق البسبوسة

نسخن الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

ثم نصب الكيكة في الصينية و نساويها بالملعقه، ثم نخبطها قليلا على أي سطح.

نتركها لمدة عشر دقائق حتى تخمر ثم ندخلها الفرن لمدة من خمسة وثلاثين إلى أربعين دقيقة.

عندما تنضج نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة ونتركها لتبرد.

نقطعها ونقدمها بالف صحة.

أهم الخطوات التي يجب مراعاتها عند إعداد كيكة البسبوسة

لضمان نجاح كيكة البسبوسة لابد من اتباع الملاحظات التالية: