نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من شعر الجسم والوجه من الجذور بملعقة من الفازلين بدون أي ألم مع تفتيح المناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الفازلين أحد أهم المستحضرات المستخدمة في التجميل متعددة الاستخدامات للبشرة والشعر، حتى أنه لا توجد امرأة تستطيع الاستغناء عنه بين أدوات روتينها اليومي للعناية بالبشرة، فضلًا عن أنه مستحضر رخيص الثمن، ومتوفر بالصيدليات ويمكن استخدام الفازلين في تحضير عدة وصفات مختلفة لإزالة الشعر من جذوره من الوجه والجسم بدون ألم، بالإضافة إلى تفتيح المناطق الداكنة، وهذا ما سوف نتناوله من خلال مقالنا هذا. خلطة الفازلين السحرية لإزالة شعر الوجه والجسم يمكنك إعداد خلطة فعالة في إزالة الشعر الزائد وتفتيح لون الجلد باستخدام الفازلين مضافًا إليه عدة مكونات أخرى. مكونات الخلطة ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من الحمص المطحون الناعم.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات، باستثناء الفازلين معًا جيدًا في وعاء مناسب.

ثم قومي بإضافة الفازلين، وقلبي الخليط جيّداً حتى تتجانس جميع المكونات معًا.

افردي الخليط باتجاه نمو الشعر على المنطقة التي سوف تقومين بنزع الشعر عنها واتركيه على الجلد حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك تخلصي من الخليط عن طريق إزالته عكس اتجاه الشعر.

بعد ذلك تخلصي من الخليط عن طريق إزالته عكس اتجاه الشعر. اغسلي البشرة بالماء البارد، ثم جففيها بلطف باستخدام منشفة مصنوعة من القطن.

كرري الوصفة قبل كل مرة لإزالة الشعر ومع الوقت تضعف جذور الشعر وتقل كثافته ويتأخر نموه. فوائد استخدام الفازلين للبشرة يحقق استخدام الفازلين فوائد جمة للبشرة، يمكن ذكر بعضها في النقاط التالية: ترطيب البشرة بدون غلق المسام.

تنعيم الجلد والبشرة.

تقشير البشرة الجافة وتجديد خلاياها.

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والحروق المتسببة عنها.

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والحروق المتسببة عنها. علاج تشققات الجلد، والتخلص من الخلايا الميتة والتالفة.

تقشير البشرة الدهنية.

تهدئة البشرة المتهيجة ومنع التحسس.

تفتيح لون الجلد في المناطق الداكنة وتبييض بشرة الوجه والرقبة بالإضافة إلى اليدين.

علاج حب الشباب وأثاره وإزالة الرؤوس السوداء، والبقع.

علاج ملائم لكل مشاكل البشرة الحساسة، وآمن عليها.

تنعيم وترطيب الشفاه، وعلاج التشقق.

علاج تشققات الكوعين والكعبين وتنعيمها.

ترطيب اليدين وعلاج التشققات الناتجة عن استخدام المنظفات.

تنظيف البشرة من أثر استخدام مستحضرات التجميل.

تلطيف الجلد بعد نزع الشعر الزائد وتهدئة الإحمرار.

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