نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر السحري الطبيعي للبشرة أفضل كولاجين ينور بشرتك تماماً ويجعلها مثل اللؤلؤة البيضاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد الكولاجين هو أحد البروتينات الضرورية لصحة البشرة ونضارتها، حيث إنه يوفر لها الحماية الكاملة من تأثير عوامل الجو مثل الأتربة والحرارة والشمس وغيرهم الكثير، بالإضافة إلى أنه ضروري لمنح الجلد المرونة الكافية التي تسهل تمدده وبالتالي تحد من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، ولذلك يدخل الكولاجين في تحضير الكثير من الوصفات التي تمكنك من العناية ببشرتك يوميا.
كريم لبان الذكر السحري الطبيعي للبشرة
المكونات:
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر ويمكنك الحصول عليه من عند العطار.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير:
- في وعاء قم بإضافة كوب من الماء المغلي ثم أضف إليهم مقدار لبان الذكر.
- اترك اللبان منقوعا في الماء لمدة ليلة كاملة.
- سوف تحصل على سائل لزج يمكنك استخدامه على البشرة بكل سهولة عن طريق توزيعه بكرة من القطن.
فوائد الكولاجين للبشرة
يقدم الكولاجين للبشرة العديد من الفوائد والتي من أبرزها ما يلي:
- الترطيب: يتمز الكولاجين باحتوائه على مجموعة كبيرة من الهياكل المتخصصة في منح الشبرة الرطيب الكافي لصحتها وبالتالي تبدو أكثر نعومة وإشراقة.
- المرونة: للكولاجين عدد من الوظائف الهامة التي من أهمها أنه يعمل على الأنسجة الضامة الموجودة في الجلد الأمر الذي يساعد السبرة في الاحتفاظ بمرونتها وبالتالي يحد من صابتها بالترهل.
- مكافحة علامات الشيخوخة: من الطبيعي أن يحدث للجسم تكاسل في أداء بعض وظائفه عند التقدم في السن ومن الوظائف التي تتأثر كثيرا هي قلة قدرته على إنتاج الكولاجين بقدر كافي الأمر الذي يترتب عليه إصابة البشرة بالجفاف وهذا ما يفسر سر ظهور علامات الشيخوخة على الجلد عند كبر السن ولكن عندما ييتم وفر للبشرة الكولاجين الكافي قلت نسبة ظهور علامات الشيخوخة وجعل البشرة تبدو أكثر شبابا.
مصادر طبيعية تعزز من إنتاج الكولاجين
- الثوم: يتميز الثوم باحتوائه على نسبة عالية من حمض الكبريت الذي يساهم بدور كبير في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي.
- بذور الكتان: من المعروف أن بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 التي تلعب دورا هاما في تحفيز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الشبرة وصحة الجلد بوجه عام.
- بياض البيض: يحتوي بياض البي علي حمض البرولين الذي يلعب دورا هاما في زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم وبالتالي يعود أثره الجيد على صحة البشرة.
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