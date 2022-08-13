نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سوريه جبارة لازالة التجاعيد وشد البشرة وتبييض الوجه سريعا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام افضل الخلطات الطبيعية التي تعمل سريعا على تفتيح الوجه واليدين، فحين إصابة البشرة بالتصبغات والاسمرار والبقع الغامقة، تعتبر تلك من أكثر المشاكل التي تتعرض لها اغلبية السيدات والفتيات ويرجع ذلك لتعرض البشرة لاشعة الشمس الضارة وترك المكياج فترة طويلة على الوجه دون نزعه، بجانب سوء التغذية واستخدام الكريمات التي تحتوي على مواظ كيميائية ترهق البشرة وتزيد الأمر سوء، ومن هذا المنطلق نتعرف على مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة والمجربة والآمنة تماما في تبييض الوجه.

خلطة مغربية فعالة ومجربة لتبييض الوجه واليدين

يعتبر الليمون من أكثر الوصفات المجربة والفعالة في تبييض الوجه والبشرة بشكل عام، وذلك بفضل خصائصه التي تساعد في تبييض البشرة وازالة البقع الغامقة من على سطح الجلد، وحين خلط عصير الليمون مع النشا تحصلين على بشرة ناعمة حيوية وافتح عدة درجات.

المكونات

ملعقة صغيرة من النشا.

ملغقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة اعداد الوصفة

نخلط عصير الليمون مع النشا وماء الورد جيدا جدا. نبدأ بتوزيع المزيج على البشرة خاصة الوجه واليدين. نترك الخليط حتي مرور 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر، نحرص على تكرار الوصفة مراين من كل أسبوع لنتيجة واضحة.

خلطة لازالة التجاعيد وشد البشرة

مع تجربة وصفة عصير الليمون مع الزبادي ستزيل مشاكل البشرة جميعها، فلكل مكون من المكونان يعمل على توحيد لون البشرة وازالة الطبقة الميتة من على سطح الجلد وشد البشرة وتاخير التجاعيد وازالة الخطوط الرفيعة، لتمنحك بشرة حيوية رطبة وأكثر، فالليمون عنصر أساسي لتفتيح البشرة وجعلها خالية من البقع وحب الشباب، أما عن الزبادي تساعد في ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة.

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي.

نصف ملعقة من عصير الليمون وحال تحسس البشرة من الليمون ممكن إضافة بعض الفطرات فقط.

الطريقة

نضع المكونان معا في وعاء ونقلب جيدا جدا. نترك المزيج بعد توزيعه على الوجه وابرقبة واليدين مابين 20-30 دقيقة. نشطف بعد انتهاء المدة الوجه بالماء الدافيء ونحرص على تكرار العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

تبييض الوجه وشد البشرة في ايام مع زيت الخروع

زيت الخروع هو من أفضل الوصفات الطبعيية التي تمنحك بشرة مشدودة ، وذلك بفضل خصايص زيت الخروع التي تاخر عملية ظهور التجاعيد على البشرة.

المكونات

نصف ملعقة من زيت الخروع

الطريقة

نوزع زيت الخروع على الوجه واليدين برفق. نترك الزيت على البشرة لمدة 40 دقيقة نغسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرر العملية مرتين من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

العسل مع عصير الليمون لشد البشره تقليل ظهور التجاعيد

العسل مع عصير الليمون هو من اقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد في إخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعه تحت العين، فلكل مكون من المكونين يلعب دورا في ترطيب البشرة وتغطية التجاعيد وتقليل عملية ظهور الشيخوخة.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من العسل

الطريقة

نخلط العسل مع عصير الليمون في وعاء صغير. نطبق المزيج على الوجه ويترك لمده 15 دقيقه حتى يجف تماما ثم يشرف الوجه بالماء الفاتر.

فوائد الوصفات طبيعية سريعة المفعول لتقليل ظهور التجاعيد

التجاعيد هي من أكثر المشاكل التي قد تواجهها العديد من السيدات، وبالرغم ان ظهورها هو الأمر الطبيعي مع التقدم بالعمر، ولكن قد تشعر البعض بالاحراج والاستياء حيال ذلك، وبدأ البحث وراء الكريمات الباهظة لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، لذلك قدمنا لكن الوصفات السابق ذكرها اعلاه لتحصلون على نتيجة مبهرة.