نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من النشا لإزالة الشعر الزائد من الجذور تماماً للفتيات والعروس يوم الزفاف لا يعرفها أحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم معظم السيدات بـ إزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية مما يتسبب في الشعور بالآلم، كما يوجد هناك طرق أخرى لإزالة الشعر مثل استخدام جهاز الشمع وشفرات الخلاقة والسويت، ولكن اتجهت معظم السيدات للبحث عن الطرق الأفضل أمان ومضمونة وطبيعية في نفس الوقت لإزالة الشعر الزائد دون معاناة لذا جاءت النشا متصدرة تلك المواد الطبيعية لدورها في إزالة الشعر وتبييض الجلد بدون ألم. ملعقة من النشا لإزالة الشعر الزائد النشا من أفضل الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر والبشرة لذلك سوف نتعرف أيضا على استخدام النشا في إزالة الشعر الزائد بالجسم من خلال الآتي: المكونات: بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من ذرة النشا.

نصف ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير والاستخدام: إحضار وعاء نظيف وجاف نضع به بياض البيضة مع السكر ويتم الخلط بينهم جيداً، ثم تضع مقدار النشا المذكور.

ثم بعد مزج الخليط جيداً يوضع على الوجه أو المكان المراد إزالة الشعر منه.

ويترك هذا المزيج لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم يفرك المنطقة التي وضع عليها الخليط بحركات دائرية.

وبعدها تغسل المنطقة التي تم إزالة الشعر منها بماء بارد حتى يتم غلق المسام.

وستحصلين على النتيجة المرغوب فيها مع وجوب تكرار هذه العملية.

كما يفضل أن تكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع. وصفة النشا والليمون لإزالة الشعر الزائد أصحاب البشرة الحساسة ينصح بعدم استخدام هذه الوصفة، ويمكننا توضيح كيفية استخدامها من خلال الآتي: يلزم إحضار إناء نظيف يوضع ملعقة كبيرة من مسحوق النشا، ويضاف إليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم يقلب جيداً كلاً من النشا وعصير الليمون ثم تدهن هذه الوصفة بشكل دائري على المنطقة المراد إزالة الشعر.

ثم تترك لمدة ربع ساعة وتغسل هذه المنطقة بالماء البارد. تعد هذه الوصفة الطبيعية الغير مكلفة من الوصفات المجربة والفعالة لإزالة الشعر مون خلال تكرار هذه الوصفة تعمل النشا على تفتيح لون المنطقة وشد الجلد، كما تساعد في التخلص من الجلد الميت والقضاء على البثور السوداء وترهل الجلد في الجسم.

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