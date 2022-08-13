قنبلة التفتيح الصاروخية بمكون النشا ضعيها على بشرتك يوم ويوم قبل النوم وستجدي نتيجة لا تصدق على بشرتك

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عمر شويل - جدة إن تفتيح البشرة وتبيضها أمر مهم يتحكم في درجة عالية من درجات جمال كل فتاة، لذا فإن الكثير من الفتيات يتسائلن عن طرق لتفتيح البشرة ويغفل الكثير من الأشخاص عن الأهمية الكبيرة التي يحتوي عليها النشا لتفتيح البشرة، ولذلك في هذا المقال سنتعرف على وصفة النشا لتفتيح البشرة كما سنتعرف على فوائد النشا للتخلص من الاسمرار والتهابات الجلد والبشرة وتأثير أشعة الشمس الضارة على بشرتك. قنبلة التفتيح الصاروخية بمكون النشا المكونات: عدد 3 ملاعق من النشا.

عدد 3 ملاعق من مسحوق الأرز.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

3 ملاعق من اللبن. طريقة تحضير الوصفة: في البداية يتم إحضار طبق مناسب لهذه المكونات ومن ثم فإننا نقوم بوضع هذه المكونات في هذا الطبق ونعمل على تقليبها بشكل جيدا حتى نحصل على قوام مثل الكريم لها.

ومن ثم تقومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وتجففيه جيدا باستخدام منشفة قطنية قبل أن يتم وضع هذا الماسك على الوجه مع التوزيع الجيد للماسك.

ومن أجل نتائج فعالة يحب أن يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات بشكل إسبوعي وستلاحظين درجة تفتيح عالية في بشرتك والتخلص من علامات الاسمرار تماما. وصفة النشا والبرتقال لتفتيح البشرة المكونات: ملعقتان من النشا.

بياض بيضة.

ملعقتين كبيرتان من عصير البرتقال. طريقة تحضير الوصفة: يمكن أيضاً أن يتم مزج النشا مع بياض بيضة وملعقتين من عصير البرتقال جيدا في وعاء صغير.

ثم يتم وضع هذا الماسك على الوجه لمدة ساعة قبل أن يتم غسل الوجه بالماء البارد.

وتعتبر هذه الوصفة أيضا من الوصفات التي تمتلك فاعلية كبيرة في تبييض البشرة وتخليضها من التصبغات. فوائد النشا للبشرة أولا: أن وضع النشا علي البشرة يعمل على تعزيز الكولاجين فيها، حيث أن النشا يحتوي على كمية كبيرة من البروتين المعزز لإنتاج الكولاجين وبالتالي فإنه يساعد في القضاء على أعراض الشيخوخة.

ثانيا: إن النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد في القضاء على الزيوت الزائد، وخاصة في البشرة الدهنية ويعمل على منع ظهور حب الشباب.

ثالثا: إن النشا من المكونات الطبيعية التي تعمل على تنعيم البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، وذلك بفضل إحتواء النشا على الأحماض الامينية والمعادن.

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