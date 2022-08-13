نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص كرياتين طبيعي…كريم الخميرة السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن الهايش المجعد شعرك هيكون زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن الهايش المجعد، يمكنك صنع كريم الخميرة لفرد الشعر في المنزل بمواد طبيعية دون ظهور آثار جانبية، فهو يعتبر كيراتين طبيعي يحافظ على صحة الشعر وتنعيمه دون استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر بالإضافة إلى أن الخميرة من المواد المغذية والتي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وبالتالي يؤدي إلى ازدياد طول الشعر. كريم الخميرة السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الخميرة لفرد الشعر مكونات عمل كريم الخميرة

معلقتان كبيرتان خميرة فورية.

ربع كوب خل تفاح.

معلقة كبيرة نشا. طريقة تحضير كريم الخميرة لفرد الشعر ضعي كل المكونات في وعاء واخلطيهم معاً بشكل جيد ونقلبها حتى تختلط تماماً.

غطي الوعاء واتركيه لمدة 30 دقيقة وقلبيه مرة أخرى ووزعي هذا الخليط على كل أنحاء الرأس.

ضعي كيس حراري أو بونيه بلاستيك على شعرك لمدة ساعة ونصف.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء البارد ونظفيه بالشامبو الخاص بك. كريم الخميرة مع الموز لتنعيم الشعر الخشن يعتبر هذا الكريم فعال جداً في تنعيم الشعر الخشن المكونات نصف كوب زبادي.

نصف كوب خميرة فورية.

موزة مهروسة.

كوب ماء. طريقة التحضير أحضري وعاء صغير وضعي فيه كل المكونات واخلطيهم معاً جيداً حتى يصبح القوام متماسك.

طبقي الخليط على الشعر من بداية الجذور إلى الأطراف واتركي هذا الكريم لمدة ساعة على الشعر.

ثم اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو حتى تحصلين على شعر ناعم ومفرود. كريم الخميرة مع العسل لفرد الشعر الهايش تعتبر الخميرة من اكثر المكونات الطبيعية لفرد الشعر الخشن مكونات وصفه الخميرة لفرد الشعر

ربع كوب خميرة فورية.

معلقتان كبيرتان لبن.

3 ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي. طريقة التحضير اخلطي كل المكونات التي تم ذكرها معاً في وعاء كبير حتى تتجانس وتتماسك.

ضعي هذا الخليط على شعرك من الجذور حتى نهاية الأطراف واتركيها لمدة ساعة على الأقل.

ثم قومي بتغطية الشعر بقبعة بلاستيكية أثناء هذه المدة ثم نظفي شعرك بالماء البارد باستخدام الشامبو.

من الضروري تطبيق هذه الوصفة مرة كل أسبوعين حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة في تنعيم الشعر وفرده.

استمري في وضع هذه الخلطة لمدة شهرين وستلاحظين أن شعرك تم فرده في أسرع وقت، كما أن هذه الخلطة مفيدة جداً لأصحاب الشعر الخشن وذلك لأنها تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير، كما أنه يمنع تساقط وهيشان الشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي وأرخص كرياتين طبيعي…كريم الخميرة السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن الهايش المجعد شعرك هيكون زي الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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