نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية من القرنفل للتخلص من الشيب تماماً تخلصك من الشعر الأبيض في فروة رأسك أو حاجبيكِ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة سحرية من القرنفل للتخلص من الشيب هي من أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها التخلص من الشعر الأبيض، كما إنها من الوصفات التي لا تترك لكم أي أضرار على صحة الشعر، فعلى العكس تماما فهي من الوصفات التي تعمل على تغذية الشعر ومنحه الترطيب اللازم وتعيد حيويته ولمعانه ولونه الجذاب والتخلص من مظهر الشيب الأبيض الغير مرغوب فيه من قبل الرجال أو النساء.

وصفة سحرية من القرنفل للتخلص من الشيب

(وصفة القرنفل وزيت الزيتون لعلاج الشيب)

زيت الزيتون يجب أن يعرف الجميع أهميته للبشرة والشعر لأن فوائده للشعر كثيرة جدا فهو يجعل الشعر صحي وطبيعي كما يمنحه القوة ويساعد على انبات الشعر واصلاح الشعر التالف، أما عن القرنفل فهو نبات طبيعي يحتوي على كثير من الفوائد للشعر والجسم عموما كما إنه يساعد في التخلص من تجعد الشعر ويغذي الشعر ويطوله.

المكونات:

ملعقة واحدة من القرنفل.

مقدار ملعقة من زيت القرنفل.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخردل.

مقدار ملعقتين صغيرتين من كريم الشعر.

طريقة التحضير والاستخدام:

علينا بإحضار وعاء ونعمل على طحن أعواد القرنفل فيه حتى تصبح بودر مطحون مناسب للاستخدام.

وبعد ذلك نقوم بإحضار علبة صغيرة ونضع فيها القرنفل المطحون وزيت الزيتون ونعمل على تذويبهم.

ثم نضيف باقي الزيوت (زيت السمسم – زيت الخردل – زيت القرنفل) ونخلطهم معاً بشكل جيدا.

وبعدها نقوم بإضافة الكريم ونعمل على جعل المزيج متجانس تماما ونغلق العلبة ونتركه لمدة 24 ساعة.

ثم نقوم في اليوم التالي بتويع الخليط على الشعر بشكل جيدا حتى فروة الرأس ليتخللها جيدا.

ونترك تلك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة (15 دقيقة) للحصول على نتيجة مرضية.

ثم نقوم بتنظيف الشعر من خلال غسيله وستلاحظين التخلص تماما من الشعر الأبيض والشيب.

نصائح للتخلص من الشيب

هناك مجموعة من النصائح يمكنك حماية بها الشعر من ظهور الشيب، وتتمثل تلك النصائح في ما يلي: