نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزيل عرق طبيعي طريقته وخطوات تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية ستجديها لدى العطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن رائحة العرق من أكثر الأمور التي تتسبب في الضيق للشخص ومع قدوم فصل الصيف والأجواء الحارة تزداد نسبة التعرق عند الشخص، وبالتالي فإن الروائح الغير مقبولة تظهر من الشخص وخاصة بمنطقة الإبط، ولذا فإن التساؤل عن وصفات إزالة العرق من الأمور التي تزداد، وفي هذا المقال سنتعرف على وصفة مزيل عرق سهلة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة تماما على صحة الجلد والبشرة.

مزيل عرق طبيعي

هي من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تخليصك من مشكلة العرق وتفتيح البشرة لدرجة كبيرة دون استخدام أي مستحضرات أخرى.

مكونات الوصفة:

ملعقة واحدة كبيرة من الشابة الناعمة المطحونة.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

ملعقة من نشا الذرة.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة من الكريمات المرطبة.

طريقة تحضير مزيل العرق:

في البداية يتم إحضار وعاء مناسب لنقوم بوضع الشابة المطحونة ونشا الذرة وبودرة التلك فيه.

ومن ثم نقوم بتقليب هذه الوصفة بشكل جيد حتى تختلط كل هذه المكونات مع بعضها.

ثم يتم إضافة مقدار من الكريم المرطب بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على مزيج متماسك القوام.

وبعدها نقوم بإضافة مقدار ملعقة من ماء الورد إلي هذه المكونات مع دمجهم معاً.

وبعد ذلك يتم سكب هذا الكريم في علبة نظيفة جافة ويتم غلقها جيدا ويتم الاحتفاظ بها في الثلاجة ليتم استخدامها بعد الاستحمام في مناطق العرق.

وصفة بودرة مزيل العرق

هي وصفة مجربة ومضمونة ستمنحك الترطيب والنعومة والتخلص من روائح العرق الغير مرغوب فيها بشكل نهائي.

مكونات الوصفة:

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من الشابة المطحونة.

ملعقتين من المسك الأبيض المطحون.

ملعقتين نشا ذرة.

طريقة تحضير مزيل العرق: