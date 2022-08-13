نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل كريم من الصيدلية صاروخ في تبييض الجسم والبشرة والتخلص من تصبغات وسواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الوصفات التي يتم تحضيرها من كريم بانثينول لتبييض البشرة، يعد كريم البانثينول الطبي هو من أكثر الكريمات الطبية التي يتم النصح بها بشكل مستمر من قبّل الأطباء المختصين في مجال طب الجلدية، وهو كريم مناسب لجميع أنواع البشرة ولكن يجب استخدامه ووضعه على البشرة وأي منطقة في الجسم في الليل لأنه قد يضر بصحة الجلد بسبب أشعة الشمس للحارة بتفاعلها مع الكريم وينتج آثار جانبية خطيرة بدلًا من الفوائد التي من المفترض أن يمد الجلد بها.

طريقة استخدام كريم بانثينول لتبييض البشرة والجسم

لاستخدام كريم البانثينول يجب أن تحرصي على غسل يديك وبشرتك أو المنطقة التي تريدين تفتيحها أو معالجة مشاكلها المختلفة، كما يجب وضع الكريم برفق مع التدليك لمدة خمس دقائق فالتدليك يجعل الجلد يستفاد من الكريم بشكل كبير والتدليك يستمر فترة تتراوح بين خمس إلى سبع دقائق وهو سهل الامتصاص داخل البشرة ويجب استخدامه أثناء الليل مرتين يوميًا.

نصائح عند استخدام كريم البانثينول الطبي