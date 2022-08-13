افضل كريم من الصيدلية صاروخ في تبييض الجسم والبشرة والتخلص من تصبغات وسواد السنين

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عمر شويل - جدة تعد الوصفات التي يتم تحضيرها من كريم بانثينول لتبييض البشرة، يعد كريم البانثينول الطبي هو من أكثر الكريمات الطبية التي يتم النصح بها بشكل مستمر من قبّل الأطباء المختصين في مجال طب الجلدية، وهو كريم مناسب لجميع أنواع البشرة ولكن يجب استخدامه ووضعه على البشرة وأي منطقة في الجسم في الليل لأنه قد يضر بصحة الجلد بسبب أشعة الشمس للحارة بتفاعلها مع الكريم وينتج آثار جانبية خطيرة بدلًا من الفوائد التي من المفترض أن يمد الجلد بها.
طريقة استخدام كريم بانثينول لتبييض البشرة والجسم
لاستخدام كريم البانثينول يجب أن تحرصي على غسل يديك وبشرتك أو المنطقة التي تريدين تفتيحها أو معالجة مشاكلها المختلفة، كما يجب وضع الكريم برفق مع التدليك لمدة خمس دقائق فالتدليك يجعل الجلد يستفاد من الكريم بشكل كبير والتدليك يستمر فترة تتراوح بين خمس إلى سبع دقائق وهو سهل الامتصاص داخل البشرة ويجب استخدامه أثناء الليل مرتين يوميًا.
نصائح عند استخدام كريم البانثينول الطبي
- يجب الالتزام بالجرعة اليومية التي يكتبها لك الطبيب لأنه قد يكون قوي على بعض أنواع البشرة.
- قد يكون استخدام الكريم عدد مرات تتراوح بين مرة إلى مرتين خلال اليوم الواحد وهذا أفضل عدد مرات.
- عند وضع الكريم احرصي أن تكون المنطقة التي ستقومين بوضعه عليها رطبة قليلًا ومغسولة قبل وضع الكريم مباشرة.
- اتركي الكريم على المنطقة فهو لا يتم غسله بعد وضعه كما أن الجلد يقوم بامتصاصه بسهولة وفي وقت قصير.
- عند معالجة أي منطقة استخدمي كمية بسيطة جدًا من الكريم عليها حتى لا تزيدي الالتهاب.
- قبل وبعد استخدام الكريم يجب غسل يديك حتى لا تتناولي شيء ببقايا الكريم على يديك.
- في علاج الحروق والالتهابات احرصي على وضع أي مكون مهدئ معه لأنه لا يستخدم بشكل منفرد على الجروح والحروق واستعماله يكون خارجي فقط ولا يستخدم مع الجروح العميقة.
- عند استخدام الكريم احرصي على إبعاد عن عينيك وخاصة عند وضعه حول العين لإزالة الهالات السوداء لأن العين حساسه وقد يؤدي إلى احمرارها أو تهيّجها.
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