نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف يعالج كل مشاكل الشعر ويجعل الشعر ناعم كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف، يتم باتباع وصفات تطلق عليها الكثير من خبيرات تجميل الشعر والعناية به وصفات الكيراتين الطبيعية، ومن خلال ما يلي من هذه السطور القادمة نتعرف على أهم المعلومات حول أفضل طرق فرد خصلات الشعر المجعدة الخشنة، والانتهاء من الكثير من المشكلات التي قد يعاني منه الشعر مثل التقصف والتساقط، كما سنوضح أبرز الخلطات الطبيعية للعناية الجيدة بالشعر وحمايته من أعراض الخشونة، وجعل الشعر ناعم خالي من أي تجاعيد.

كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف

فرد الشعر الخشن بالعسل من الوصفات المتميزة، والتي تعطي أفضل نتيجة على الشعر، ومكونات تركيبة العسل الطبيعية المنعمة للشعر تكون كما يلي:

المكونات

ملعقتان عسل النحل.

ملعقتان زيت زيتون.

القليل من الطحين.

ملعقتان من زيت السمسم.

طريقة التحضير

الخليط من الممكن أن يتم إعداده من خلال الخطوات القادمة:

إحضار وعاء مناسب لإعداد الوصفة.

لا بد من خلط المكونات السابقة بشكل جيد في الوعاء.

بعد الانتهاء من تحضير الوصفة يتم توزيعها على الشعر بشكل جيد.

بعد وضع الخليط مطبق على الشعر مدة ربع ساعة، مع ضرورة أن يلامس فروة الرأس، يتم غسله باستعمال ماء فاتر وشامبو.

ستلاحظين الفرق بعد تطبيق الوصفة حيث يكون الشعر لامع سهل التصفيف.

وصفة النشا والفازلين للشعر الجاف والمتقصف