كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف يعالج كل مشاكل الشعر ويجعل الشعر ناعم كالحرير

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عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف، يتم باتباع وصفات تطلق عليها الكثير من خبيرات تجميل الشعر والعناية به وصفات الكيراتين الطبيعية، ومن خلال ما يلي من هذه السطور القادمة نتعرف على أهم المعلومات حول أفضل طرق فرد خصلات الشعر المجعدة الخشنة، والانتهاء من الكثير من المشكلات التي قد يعاني منه الشعر مثل التقصف والتساقط، كما سنوضح أبرز الخلطات الطبيعية للعناية الجيدة بالشعر وحمايته من أعراض الخشونة، وجعل الشعر ناعم خالي من أي تجاعيد.
كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف
فرد الشعر الخشن بالعسل من الوصفات المتميزة، والتي تعطي أفضل نتيجة على الشعر، ومكونات تركيبة العسل الطبيعية المنعمة للشعر تكون كما يلي:
المكونات
- ملعقتان عسل النحل.
- ملعقتان زيت زيتون.
- القليل من الطحين.
- ملعقتان من زيت السمسم.
طريقة التحضير
الخليط من الممكن أن يتم إعداده من خلال الخطوات القادمة:
- إحضار وعاء مناسب لإعداد الوصفة.
- لا بد من خلط المكونات السابقة بشكل جيد في الوعاء.
- بعد الانتهاء من تحضير الوصفة يتم توزيعها على الشعر بشكل جيد.
- بعد وضع الخليط مطبق على الشعر مدة ربع ساعة، مع ضرورة أن يلامس فروة الرأس، يتم غسله باستعمال ماء فاتر وشامبو.
- ستلاحظين الفرق بعد تطبيق الوصفة حيث يكون الشعر لامع سهل التصفيف.
وصفة النشا والفازلين للشعر الجاف والمتقصف
- من أفضل الوصفات ذات النتائج الإيجابية على الشعر الخشن، حيث أنها تعمل على تنعيمه، وجعله سهل التصفيف.
- من الممكن خلط النشا مع الفازلين بمقدار متساوي من كل مكون منهما، ومن ثم تتم إضافة مجموعة من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، وزيت الجرجير، وزيت السمسم.
- بعد خلط المكونات بالكامل، يسهل بعد ذلك تطبيقها على الشعر.
- تطبيق الخليط يعزز من نمو الشعر، ويقي من تساقطه.
- لا بد وأن تكون مدة التطبيق حوالي ربع ساعة على الشعر.
- يفضل تغطية الشعر أثناء فترة تطبيق خليط النشا على الشعر.
• للحصول على أفضل نتيجة إيجابية على الشعر، سيكون من المفضل تكرار تطبيق كيراتين النشا على الشعر مرتين بشكل أسبوعي، ومن ثم سيكون الشعر أفضل من حيث النعومة واللمعان.
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