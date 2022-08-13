نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبييض المناطق الحساسة للعروس بمسحة واحدة تخلصي من سواد السنين تبيض فوري من أول إستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة اسمرار المناطق الحساسة من أكثر المشاكل شيوعاً عند كل من الفتيات والسيدات، بما يشعرهن بالخجل وعدم الثقة بالنفس، وخاصةً للسيدات المتزوجات أو المقبلات على الزواج، وتدفع تلك المشكلة إلى بحث السيدات عن طرق وأساليب تمكنها من تفتيح تلك المناطق وتبيضها، مع تجنب تكون روائح كريهة، وتتعدد الطرق والوصفات التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة وتخلصها من أي آثار لحبوب أو تضبغات من خلال استخدام مكونات ووصفات طبيعية، بما يحافظ عليها ناعمة. كريم تبييض المناطق الحساسة للعروس المكونات ملعقتان من عصير البرتقال.

ملعقتان من الكركم المطحون. طريقة التحضير قومي بخلط عصير البرتقال مع مقدار من الكركم المطحون معاً في إناء واحد مناسب الحجم، حتى تتكون عجينة متجانسة القوام.

افردي العجينة الناتجة على المناطق الحساسة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار وصفات تفتيح المناطق الحساسة من (2-3 مرات) أسبوعياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الفازلين والجلسرين لتبييض المناطق الحساسة للعروس ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من زيت اللوز.

ملعقتان من زيت الخروع.

ملعقتان من الجلسرين؟ طريقة التحضير قومي بإذابة الفازلين من خلال وضعه في حمام مائي، حتى يصبح قوامه سائلاً.

أضيفي باقي المكونات إلى الفازلين المذاب، واخلطيهم جيداً، حتى يتجانسوا ويتكون ماسك متجانس القوام.

اغسلي المناطق الحساسة جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب.

افردي الماسك على تلك المناطق جيداً، وانتظري لمدة 30 دقيقة، أو يجف تماماً على بشرتك.

اغسلي المناطق جيداً بالماء الفاتر أو البارد.

وستلاحظين الفرق واضحاً في لون تلك المناطق من أول استخدام من تفتيح ونضارة، لذلك احرصي على تكرار تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع. وصفة الفازلين وبيكربونات الصوديوم لتبيض الأماكن الداكنة ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير في البداية قومي بإذابة الفازلين كما هو موضح بالطريقة السابقة.

اخلطي بيكربونات الصوديوم مع الفازلين المذاب في وعاء واحد، وقلبيهما جيداً حتى يتجانسا معاً.

افردي الخليط الناتج على المناطق الحساسة، واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي المناطق بالماء الفاتر أو البارد.

كرري هذه الوصفة يوميا

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