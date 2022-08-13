نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحى أولادك واعمليه فى البيت…بدون ماكينة أو خلاط حضري غزل البنات فى البيت خطوة بخطوة جدا هتعجب أولادك جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة غزل البنات فى البيت،تُعد أطباق الحلوى بأشكالها المميزة والمختلفة وطعمها الرائع اللذيذ من أولى مطالب أغلب الناس من أجل التسلية والتحلية لذا يتفنن الجميع داخل كل أسرة في إعداد صنوف مختلفة من الحلويات طبقا لما يتوافق مع ميول ورغبات أفرادها. من ضمن أنواع الحلوى نجد غزل البنات حيث تحتل مكانة خاصة لدى الصغار والكبار وينجذب الجميع خاصة البنات الصغار إلى شكلها الهش و ألوانها المختلفة أشهرها اللون الوردي والأبيض ويمكن صنعها داخل المنزل بكل سهولة حتى بدون الحاجة إلى ماكينة صنع غزل البنات أو الخلاط غزل البنات فى البيت وسوف نوضح طريقة إعداد غزل البنات بالمنزل بمنتهي السهولة. طريقة عمل غزل البنات بالمنزل بدون ماكينة أو خلاط كوبان ونصف من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من اللون المرغوب من ألوان الصبغات الغذائية ( الوردي أو الأحمر أو الزهري).

5 نقط من النكه الغذائي المناسب مع اللون الذي تم اختياره.

عدد من أعواد الشيش طاووق الخشبية.

ملعقة خشبية. خطوات تحضير غزل البنات نحضر وعاء أو بوله عميقة ونضع بها كمية السكر الأبيض ثم نقوم بوضع الصبغة الغذائية ذات اللون المرغوب ولتكن مثلا اللون الوردي.

ترتدي القفازات ونقوم بتقليب السكر والصبغة الوردية جيدا بحيث نتأكد من وصول اللون لجميع حبيبات السكر.

نقوم بإضافة الطعم أو النكه ثم نقلب ونخلط مرة أخرى جيداً، وفي حالة الرغبة في الحصول على غزل البنات باللون الأبيض

لا نقوم بوضع أي لون غذائي بينما يُمكن إضافة قليل من الفانيليا إلى السكر قبل استخدامه.

نقوم بوضع خليط المكونات السابق داخل مقلاة على النار المتوسطة ونقلب باستخدام الملعقة الخشبية باستمرار

حتى تتحول حبيبات السكر إلى قوام الكراميل الثقيل وعندها يتم رفعه عن النار.

نحضر وعاء طبخ أو صينية ذات حواف عالية ويفضل أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة لالتصاق الطعام بها

مثل الجرانيت أو التيفال ونضعها على النار حتى تسخن.

نأخذ كمية بسيطة من الكراميل السائل باستخدام الملعقة الخشبية ونقوم بوضعها داخل الوعاء العميق بحركة دائرية وسريعة

على حواف الصينية أو الوعاء وعندها سوف تلاحظين تشكل خيوط من غزل البنات الرفيعة على حافة الوعاء.

نكرر هذه الخطوة عدة مرات حتى تزداد خيوط غزل البنات وتصبح الكمية مناسبة لتشكيل كرة ووضعها على عود من أعواد الشيش الخشبية.

كما يمكن تجميع خيوط غزل البنات ألمكونة على حافة الوعاء أول بأول على أعواد الشيش الخشبية

وعندما تجتمع كمية مناسبة على عود ننتقل للعود التالي وهكذا حتى تنتهى كمية الكراميل المتاحة .

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