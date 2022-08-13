نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمض الفوليك للبشرة.. كنوز وفوائد مهمة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة حمض الفوليك للبشرة، والذي يعد نوع من فيتامين B9، ويعرف فعلا باسم B9، أو “الفولات” وهو فيتامين ذائب في الماء، وهو من الفيتامينات الضرورية جداً في جسم الإنسان، وبالأخص البشرة، والجلد، ويؤدي نقصه في الجسم إلى مشكلات كثيرة، لعل من أخطرها، الإصابة بفقر الدم، وصعوبة التركيز، وحدوث صداع، وهناك أشياء إذا فعلها الإنسان، تؤدي إلى نقصان حمض الفوليك، لكن في هذا الموضوع سوف نركز طرحنا على فوائد حمض الفوليك للبشرة، وكذلك أهم الأطعمة التي يتوفر فيها حمض الفوليك، ولن نتطرق إلى أشياء هي أيضا من الأهمية بمكان، لكن للفائدة المركزة سوف نتطرق إليها في موضوعات مستقلة.

فوائد حمض الفوليك للبشرة

يعتبر حمض الفوليك، هو المسؤول الأول عن نمو الخلايا السليمة لجلد الإنسان، وكذلك الشعر والأظافر. حيث أنه يحافظ على سلامة خلايا الدم الحمراء.

وحمض الفوليك هو الشكل الاصطناعي للفولات كما أسلفنا، وهو نوع من فيتامين B، فعندما يتم العثور عليه بشكل طبيعي نطلق عليه اسم “الفولات”.

ولحمض الفوليك فوائد عديدة للبشرة نلخصها في النقاط الآتية:

أولاً: يقوي الجلد ويحارب تلونه: حيث أنه يساعد على تقليل علامات كبر السن، ويساعد على إنتاج الكولاجين الصحي. ويعمل الفوليك على عرقلة نوع من الأحماض الامينية تدعى “هموسيستين”، والتي تعمل على تدمير إنتاج خلايا الجلد. وذلك عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي على الخلايا.

حيث أنه يساعد على تقليل علامات كبر السن، ويساعد على إنتاج الكولاجين الصحي. ويعمل الفوليك على عرقلة نوع من الأحماض الامينية تدعى “هموسيستين”، والتي تعمل على تدمير إنتاج خلايا الجلد. وذلك عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي على الخلايا. ثانياً: يمنح البشرة توهجا ويمنع أضرار الشمس: حيث يساعد في تحسين تدفق الدم. بالإضافة إلى أن العامل المضاد للأكسدة من الحمض، يحمي البشرة من الجذور الحرة، ويمنع أضرار أشعة الشمس عن طريق إصلاح الحمض النووي التالف، وفي ذات الوقت يحافظ على تكرار خلايا الجلد.

حيث يساعد في تحسين تدفق الدم. بالإضافة إلى أن العامل المضاد للأكسدة من الحمض، يحمي البشرة من الجذور الحرة، ويمنع أضرار أشعة الشمس عن طريق إصلاح الحمض النووي التالف، وفي ذات الوقت يحافظ على تكرار خلايا الجلد. ثالثاً: يمنع حب الشباب: حيث يساعد في تنظيم عملية الأيض ويحسنها، ولذلك فهو يساعد على التخلص من سموم الجلد بشكل جيد، هذا إلى جانب. أنه قد يكون نقص حمض الفوليك، هو سبب ظهور حب الشباب في الأصل.

الأطعمة التي يتوفر فيها الفوليك

يوجد حمض الفوليك بشكل عام في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والبازلاء، والمكسرات. ويوجد في العديد من الفواكه مثل: (الليمون، الموز، البطيخ، والفراولة، والبرتقال).

كما يوجد حمض الفوليك “B9” أيضا في البقوليات، وذلك كالفاصوليا الخضراء، وفاكهة الكيوي، وزبدة الفول السوداني، وجبن ستيلتون “روكفور”. ونبات الهليون، والبيض المسلوق.