نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وساحر وجذاب.. تنعيم الشعر المجعد الافريقي وفرده وودعي التقصف والهيشان بهذه الحيل البسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنعيم الشعر المجعد الافريقي واحدة من المشكلات التي تعاني منها أغلب السيدات ومنهم من تشعر بالانزعاج بسبب هذا الشعر، لذا يبحثون عن طرق علاجية للتخلص من هذه المشكلة وليس علاج مؤقت، فمن خلال سطور المقال نقدم لكم أهم الطرق التي تساعدك في ذلك، كما سنوفر لك الطرق الطبيعية الغير مكلفة، لذا عليك المتابعة حتى النهاية لتتعرفي على هذه الطرق.

تنعيم الشعر المجعد الافريقي

تخلصي من مشكلة التجاعيد الشديدة الموجودة في شعرك وذلك بعد اتباع الخطوات التي نعرضها عليك فيما يلي:

تجفيف الشعر بالمجفف

في البداية عليك بغسل شعرك جيدًا، ثم استخدمي المجفف ولكن على الهواء البارد، ثم قومي بتقسيمه إلى خصلات صغيرة ومشطي كل خصلة، ثم قومي بتشغيل المجفف مرة أخرى على كل خصلة تقومين بتمشيطها.

استخدام الزيوت الطبيعية

عليك بترطيب شعرك باستخدام الزيوت الطبيعية المختلفة مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون؛ وذلك من أجل تثبيت الخصلة التي تقومين بتمشيطها.

الاهتمام بتغذية الشعر

لأن الشعر الأفريقي يحتاج إلى العناية اللازمة عليك باستخدام الماسكات المرطبة والمغذية لشعرك من أهم هذه الماسكات ماسك الأفوكادو؛ حيث يحتوي على بروتين طبيعي للشعر فعليك بمزج واحدة من الأفوكادو مع خمسة ملاعق كبيرة من عسل النحل، ثم ضعي عليه حبة من البيض بعد خفقها جيدًا وطبقيها على كل خصلات شعرك، بعد ذلك عليك بتمشيط شعرك واتركي شعرك بالماسك لمدة ساعتين، ثم اغسليه جيدًا.

تجنب بعض الأمور

لا تستخدمي المكواة مرات عديدة ولا تزيدي من درجة حرارة المكواة، كما عليك عدم فرد الشعر في أوقات كثيرة متتالية حتى لا تؤذي بصيلة شعرك، فعليك أن تستخدمي الفرد بالمكواة بعد غسل الشعر وتجفيفه في حالة وجود مناسبة هامة بالنسبة لك، مع مراعاة استخدام الشامبو المناسب للشعر والبلسم المرطب.

في نهاية مقال تنعيم الشعر المجعد الافريقي فقد قدمنا لكم الطرق الأفضل والخطوات التي يمكنك أن تسيري عليها حتى تحصلي على شعر مفرود بطريقة غير مضرة لشعرك، كما عرضنا عليك بعض الأمور التي يجب عليك تجنبها عند الاهتمام بشعرك الأفريقي المجعد.