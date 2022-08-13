نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب واحد سكر.. اصنعي ألذ غزل البنات في البيت وفرحي أولادك واضمني النظافة والجودة لحلوى اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة غزل البنات في البيت، يعتبر غزل البنات من الحلوى التي يفضلها الصغار بشكل كبير، لا يمكننا أن نقتصر حب غزل البنات على الصغار فقط، بل أن الكبار أيضًا يفضلونها بشكل كبير، وهذا يعود لكونها حلوى خفيفة أساس تكوينها هو السكر، ولكونها مفضلة لدى جمهور عريض من الأطفال، فإن ربات المنازل تريد أن تقوم بإعدادها في المنزل لأطفالهم، الأمر الذي يعتبر بسيط ولا يقتصر تحضير غزل البنات على البائعين فقط، بل يمكن لأي فرد أن يقوم بتحضيرها بكل سهولة ويسر.

غزل البنات في البيت

لا يقتصر صناعة حلوى غزل البنات على البائعين فقط، أو من لديهم الماكينة المخصصة لصناعة هذه الحلوى، فالأمر بشكل عام بسيط جدًا ولكن هي طريقة محددة يمكننا القيام بها وسوف نحصل في النهاية على غزل البنات، وذلك يعتبر أفضل بكثير من شرائها من الباعة الجائلين، أو من الخارج بشكل عام.

كيفية صناعة غزل البنات

كل طعام يمكننا تقديمه لأولادنا ونصنعه بأيدنا يعتبر أفضل على صحتهم، ومن هنا سوف نقدم لكم كيفية صناعة غزل البنات بأبسط الطرق، فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة.

المكونات

عدد كوب واحد من السكر الأبيض.

نصف فنجان من المياه.

لون طعام على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

كمية من الأعواد الخشبية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير

في إناء مناسب نقوم بوضع كمية السكر التي لدينا، ثم نضع عليه الماء، ثم نضيف عصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الإناء على النار ويجب أن تكون هادئة، كما يجب علينا ألا نقلب الخليط.

بعد أن نلاحظ أن الخليط بدأ في الغليان، نقوم بإضافة ما لدينا من عسل وملح، نترك هذا الخليط لمدة 5 دقائق ثم نضف له لون الطعام، ونقلبهم مع بعضهم البعض.

نقوم بعد ذلك بإزالة الإناء من على النار، ثم نقوم بتقليب الخليط بشكل سريع جدًا بواسطة معلقة تكون خشبية.

وسوف نلاحظ أن خيوط غزل البنات بدأت تتكون، فنقوم بجمعها على الأعواد الخشبية.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمن لحضراتكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها، والتي تتسق بموضوع مقالنا، كما أننا تمكنا من أن نستعرض لكم الطريقة الصحية من أجل صناعة غزل البنات في البيت.