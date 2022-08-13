نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء كالثلج.. الخلطة اليابانية لتفتيح البشرة 10 درجات وتخلصي من التجاعيد والتصبغات والكلف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لنضارة بشرة الفتيات اليابانيات وبياضها وصفائها تبحث الكثير من السيدات عن الخلطة اليابانية لتفتيح البشرة التي يستخدمونها للحصول على هذه البشرة البيضاء المشرقة، وذلك للتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة التي تصيب بشرتهم نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، ونتيجة الاستخدام الدائم لمنتجات التجميل الضارة.

الخلطة اليابانية لتفتيح البشرة

يوجد الكثير من الخلطات اليابانية التي تعمل على تفتيح البشرة ومن خلال السطور القادمة سوف يتم التعرف على بعضًا منها وذلك كالآتي:

كريم الأرز

يتكون كريم الأرز من عدة مكونات طبيعية قادرة على تفتيح البشرة بشكل كبير بعد مرور فترة زمنية قصيرة بدون أن يسبب أي مشاكل للبشرة.

المكونات

نصف كوب من الأرز.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

2 كوب من الماء.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضعه على النار حتى تصل الماء إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نضع الأرز في الماء ونتركه حتى ينضج.

ثم يرفع من على النار ويصفى ويتم إضافة الحليب والعسل إليه ويتم ضربه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح له قوام كريمي.

بعد ذلك يوضع الكريم على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف تمامًا وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

ثم بعد استخدام الخليط مرتين في الاسبوع لمدة شهر كامل سوف تحصلين على نتيجة مذهلة في التفتيح.

وصفة الأرز والجلسرين

على الرغم من التأثير الكبير الذي يتركه الأرز في التفتيح إلا أن الجلسرين له دور كبير في التفتيح ايضًا وإضافته إليه يزيد من فاعليته.

المكونات

كوب واحد من الأرز.

لتر واحد من الماء.

صابونة جلسرين.

طريقة التطبيق

يتم وضع الماء على النار ونضع الأرز داخله حتى ينضج ويصبح الماء قوامه ثقيل.

بعد ذلك يصفى الأرز ويؤخذ الماء يوضع في زجاجة فارغة ونظيفة ويترك حتى يبرد ويوضع في الثلاجة.

ثم يتم استخدام الماء في غسيل الوجه بشكل يومي، وذلك من خلال استخدام الصابونة الجلسرين وشطف الوجه بماء الأرز.

بعد ذلك يمكن الاستمرار على هذه الوصفة لمدة 10 أيام وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة في التفتيح.

في نهاية مقال الخلطة اليابانية لتفتيح البشرة يوجد بعض الخلطات التي لها تأثير قوي وسريع على البشرة ويتم الحصول منها على نتائج مذهلة، على الرغم من عدم الحصول على هذه النتائج عند استخدام المواد الكيميائية الباهظة الثمن.