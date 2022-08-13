نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة الفريك بالتفصيل.. شهية ومفيدة وجددي سفرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شوربة الفريك، الكثير من الأشخاص يفضل أن يتناول الشوربة بجانب أي طعام، حيث أن الشوربة تعد الطعام الذي نبدأ به وجبتنا، وخاصة وجبة الغداء، ويوجد أكثر من نوع للوربة، فمنها شوربة كريمة الدجاج، وشربة الخضروات، وغيرها، تلك الشوربة تعد طعام مفيد بشكل كبير للإنسان وذلك لكونها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، وتعد شوربة الفريك أحد هذه الأنواع، ولكن الكثير من ربات المنازل تود أن تعرف الطريقة الصحيحة التي يمكنها من خلالها القيام بتحضيرها، وهذا ما سوف نتحدث عنه.

شوربة الفريك

عندما نتحدث عن شوربة الفريك، فإننا بذلك نتحدث عن أكبر فائدة غذائية سوف يحصل عليها أي شخص يتناول هذه الشوربة.

لكونها مليئة بالفيتامينات، ليس هذا فحسب، بل أن هذه الشوربة تحتوي على كم هائل من المعادن التي يحتاج إليها جسم الإنسان.

نضيف إلى ما سبق أن شوربة الفريك يمكنها أن تحسن صحة الإنسان وذلك بفضل الكثير من مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

ومن أجل القيام بتحضيرها إليكم الطريقة الصحيحة، ولكن عليكم أن تحضروا المكونات بنفس الكميات التي سوف نقدمها لكم في هذا المقال.

المكونات

كوب واحد فقط من الفريك.

عصير عدد ثمرتان من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة الجاهز للطماطم.

كوب واحد من سائل مرقة الدجاج.

نصف لتر من المياه.

عدد ملعقتان من زيت الزيتون كبيرتان.

ثمرة من البصل بعد فرمها.

ملعقة كبيرة من هريسة الثوم.

ملعقتان صغيرتان من البهارات.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكزبرة.

طريقة التحضير

في البداية علينا أن نقوم بوضع الفريك في وعاء صغير، ونقوم بشطفه جيدًا، ثم علينا أن نتركه منقوع بالماء لمدة لا تتعدى الساعة فقط.

في إناء معدني نضع به القليل من الزيت، ونقوم بوضعه على النار، ثم نضيف له البصل والثوم، ونقوم بتحريكهم حتى يتغير لونهم للون البني.

نقوم بعد ذلك بإضافة الصلصة الجاهز، ثم نضيف عصير الطماطم ثم الفريك، وعلينا أن نقوم بترك هذا الخليط لمدة تتراوح بين 5 دقائق، إلى 7 دقائق.

هنا علينا أن نقوم بوضع باقي المكونات التي لدينا، ثم نترك الشوربة على النار بعد تهدئتها لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بتقديمها ساخنة، بعد أن نضع عليها الكزبرة الخضراء، وقطع الليمون.

في نهاية هذا المقال نكون قد استطعنا أن نطلعكم على أفضل طريقة من أجل تحضير طبق من شوربة الفريك، والذي سوف يعجبكم بشكل كبير، ويجعلكم تقبلون على تحضيره أكثر من مرة.