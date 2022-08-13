نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كباب الدجاج مثل المطاعم بتتبيلة مميزة والطعم رائع لن تتوقفي عن عمله في المقال التالي

عمر شويل - جدة كباب الدجاج هو ليس بالأمر الصعب نهائياً حيث أن الفكرة الخاصة به تكمن في شواء اللحم الخاص بالدجاج عوضاً عن اللحم الخاص بالبقر ليس إلا، وهو بالفعل يمتلك طعماً مميزاً، فمن لا يحبون اللحم الخاص بالبقر سيكونون في غاية الاستمتاع أثناء تناوله، ولكن دعونا نفجر لكم المفاجأة، وهي الطريقة السرية التي يقومون بها في المطاعم، فهي معنا اليوم من خلال هذا المقال، فهيا تعلمي الطريقة، وأطعميها لأولادك، ودعيهم يحصلون على فائدة، وقيمة غذائية عالية.

كباب الدجاج

إن الطريقة الخاصة بتلك الوصفة سهلة إلى حد كبير، ولكن في الواقع سينتهي بك الأمر إلى إدمانها ،حيث أنها تعتبر تغيير في الشكل التقليدي للدجاج الذي يمل منه الأولاد، فهم دائماً يحتاجون إلى تجربة أصناف جديدة، ولذلك قومي بهذه الطريقة، وسوف تحصلين على أجمل كلمات الإطراء منهم، هيا بنا.

كباب الدجاج التركي

كيلو من صدور الدجاج المخلية.

حبتان من الفلفل الأخضر.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.

نصف حبة من الزنجبيل.

مقدار كوب من البقدونس.

فصان من الثوم مهروسان.

كوب من الكزبرة المفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتين من الزيت.

سر كباب الدجاج

أول شيء نقوم بغسل صدور الدجاج جيداً، وجميع المكونات، ومن ثم نبدأ في خطوات صنع أشهي كباب بلحم الدجاج.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ويمكن أن نستعين بالكبة إذا وجدت ومن ثم نضع بها الدجاج مع البقدونس، والكزبرة، وكذلك الثوم والبصل، والفلفل، والرنجبيل، ونقوم بخلطهم معاً.

بعد ذلك نقوم بوضع الملح، والفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض، ومن ثم نقوم بإحضار بعض من الأعواد الخشبية لنقوم بتشكيل كباب الدجاج عليها.

نحضر صينية نقوم بدهنها بقليل من الزيت ونقوم بشد الأعواد الخشبية من الكباب

ومن ثم نضعها في الصينية بالفرن ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة تصل على سبيل المثال إلى 200 درجة مئوية ونتركها حتي تنضج تماماً وتأخذ لوناً جميلاً.

ولكي تستمتعي بها قومي بتناولها، وهي ساخنة مع أفراد أسرتك، وقدميها لهم مع الأرز المخلوط بالخضراوات، وطبق من الطحينة أو الصوص المميز لديهم.

نعدكم بأن تتذوقوا أشهى طبق من كباب الدجاج. حيث أن تلك الوصفة عرضناها لكم بناءً على تجارب متعددة،. ولقد حصلت على الاستحسان من قبل الكثير من الأشخاص.