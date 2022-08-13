نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض مثل الحليب.. أقوى وصفة تفتيح بشرة طبيعية فورية لوجه صافي ومشرق كالقمر لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الاسمرار أو التصبغات وذلك نتيجة عدة عوامل مختلفة قد تكون التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو نقص بعض الفيتامينات وعدم تناول طعام صحي، أو استخدام المكياج ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية باستمرار، لذلك فهم يبحثون دائمًا عن أقوى وصفة تفتيح للتخلص من الاسمرار وتوحيد لون البشرة.

أقوى وصفة تفتيح

يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في التفتيح وسوف نعرض بعضًا منها من خلال هذا المقال كالآتي:

تفتيح البشرة في يوم واحد

يتميز زيت اللوز بأنه له قدرة كبيرة على التخلص من الاسمرار والتصبغات، كما أن العسل يساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من عسل النحل الطبيعي.

وملعقة كبيرة واحدة من اللبن المجفف.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

نضع جميع المكونات مع بعضها ونقلبها جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس وله قوام كريمي.

بعد ذلك يتم تطبيق هذا الخليط على الوجه، ويمكن تطبيقه على الرقبة أيضًا.

ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم غسله بالماء الفاتر للتخلص منه.

بينما يجب استخدام هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج من الأسبوع الأول من الاستخدام.

بالتالي بعد الاستمرار على استخدام الوصفة لمدة شهر سوف تحصلين على نتيجة ملحوظة في تغيير درجة لون البشرة.

ماسكات لتفتيح البشرة في يوم واحد

عصير البرتقال يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة وذلك لأنه غني بفيتامين سي الذي يعتبر مصدر من مصادر مضادات الأكسدة، فهو يعمل على تفتيح البشرة، والكركم يساعد على التفتيح أيضًا.

المكونات

3 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال المركز.

طريقة التطبيق

يتم إضافة عصير البرتقال على الكركم مع التقليب جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على البشرة، ويترك مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

ثم يغسل الوجه بالماء البارد للتخلص من الخليط.

في نهاية مقال أقوى وصفة تفتيح يمكن الحصول على أعلى درجة من التفتيح من خلال الاستمرار على استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي لا تسبب أي مشاكل للبشرة، وتعمل على التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة في أسرع وقت ممكن.