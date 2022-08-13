نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا.. سحري وفعال 100% لنتائج فورية ومذهلة تنعيم وتبييض وتوريد ونفخ الخدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد من أهم مستحضرات التجميل التي يتم صناعتها بالمنزل والذي له تأثير فعال في تفتيح البشرة ونضارتها وإعطاء مظهر جذاب ومثير فهو يعمل على تغذية خلايا البشرة من الداخل والخارج مما يدل على أهميته لدى السيدات، حيث تتعدد فوائد كريم الخميرة والنشا للبشرة فهو يساهم في إزالة تجاعيد الوجه وإخفاء ترهلات البشرة، وأيضا يساعد على نفخ الخدود وتسمين الوجه، ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتوحيد لون البشرة، ويساهم في علاج أمراض الجلد منها الطفح الجلدي، ويعمل على امتصاص الزيوت الذي يتواجد في البشرة الدهنية، فهي وصفة فعالة وبسيطة وغير مكلفة. كريم الخميرة والنشا المكونات ملعقة كبيرة من خميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

علبة زجاجية. طريقة التحضير نحضر إناء صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة من عسل النحل وملعقة كبيرة من ماء الورد ويتم خلط المكونات جيدا.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من نشا الذرة على الخليط السابق حتى يتجانس مع بعضها جيدا لنحصل على قوام كريمي.

يتم إحضار علبة زجاجية ونضع فيها كريم الخميرة والنشا، ويتم غلق الزجاجة جيدا

ويتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام متماسك.

نغسل البشرة قبل استخدام الكريم بالماء الفاتر، ثم يتم تجفيف البشرة.

فرد الكريم على البشرة ونوزعها جيدا على البشرة وتركه على الوجه لمدة ساعة حتى يتم امتصاص البشرة للكريم.

تشطف البشرة بالماء الفاتر حتى نتخلص من وجود أي بقايا من الكريم.

يجب استخدامه قبل النوم مباشرة يوميا للحصول على النتيجة المرجوة. كريم الخميرة لنفخ الخدود المكونات ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من اللبن.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من الكركم. طريقة التحضير نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة من الخميرة وملعقة من العسل وملعقة من اللبن

وملعقتين من الكركم وعصير الليمون ونخلط المكونات مع بعضهما البعض.

ترك الخليط على الوجه والرقبة لمدة ساعتين.

ترك الخليط على الوجه والرقبة لمدة ساعتين. بعد أن يجف الكريم من على الوجه، نقوم بتنظيف الوجه بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة لمدة يومين في شهر حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

يجب ترطيب الوجه قبل النوم بزيت اللوز.

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