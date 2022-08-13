نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمظهر راقي وجذاب.. تطويل الاظافر في اسبوع بمكونات بسيطة متوفرة في منزلك ستدهشك النتيجة السريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعطي الأظافر شكل جميل مميز لليد لذا تبحث النساء والفتيات عن طريقة تطويل الاظافر في اسبوع حيث يعاني الكثيرون من مشكلة قِصر الأظافر وتكسرها وعدم التمكن من إطالتها، أشار الخبراء إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يكمن في التغذية السيئة ولحسن الحظ هناك بعض الخلطات الطبيعية القادرة على حل هذه المشكلة في غضون أيام قليلة.

تطويل الاظافر في اسبوع

تعددت الخلطات والوصفات الطبيعية القادرة على تعزيز نمو الأظافر بمكونات اقتصادية متوفرة في المنزل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة الليمون وزيت الزيتون

يعمل هذا الخليط الرائع على تقوية الأظافر لتحضير هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

ملعقتان كبار من زيت الزيتون.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة في بولة عميقة مع بعضها البعض.

يفضل وضع الأظافر في هذا الخليط لمدة ربع ساعة على الأقل.

ينصح بتكرار هذه الوصفة يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة في أسرع وقت.

وصفة العسل وزيت جوز الهند

يساعد هذا الثنائي على نمو الأظافر بشكل صحي كل ما عليكِ فعله هو اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا ويفضل وضع الخليط في الميكروويف لمدة 10 ثواني.

نضع الأظافر في هذا الخليط لمدة 10 دقائق.

تكرر هذه الوصفة يوميًا وستلاحظين الفرق من أول أسبوع.

وصفة الجلسرين والعسل

أشار الكثيرون إلى فعالية هذه الوصفة في زيادة نمو الأظافر في غضون أسبوع واحد فقط وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من الجلسرين.

القليل من عسل النحل.

الطريقة

نخلط مقدار كل من الجلسرين والعسل مع بعض جيدًا حتى يمتزج الخليط تمامًا.

نوزع الخليط على الأظافر وتترك لمدة ربع ساعة ثم تشطف مع ضرورة المواظبة على هذه الوصفة يوميًا.

في نهاية مقال تطويل الاظافر في اسبوع حيث تم توضيح مجموعة من الخلطات والوصفات الطبيعية التي أثبتت جدارتها في زيادة نمو الأظافر طبيعيًا سواء باستخدام زيت الزيتون والليمون أو بعمل خلطة العسل وزيت جوز الهند أو من خلال تطبيق وصفة العسل والجلسرين.