طريقة عمل صينية بطاطس بالفرن بالصور خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية بطاطس بالفرن واحدة من اشهي الاكلات الشعبية المنتشرة في مصر والتي يفضلها الكثير من الأشخاص من رجال ونساء، ويبحث عدد كبير من السيدات عن أفضل طريقة عمل بطاطس بالفرن فهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها عمل صينية البطاطس بالفرن وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نوفر لكم وصفة رائعة وسهلة تساعدك في عمل بطاطس بالفرن بطعم شهي ولذيذ.
طريقة عمل صينية بطاطس بالفرن
اذا كنتي ترغبين في تحضير وجبة اقتصادية بسعر قليل دون الحاجة الي تكلفة كبيرة لتحضيرها فان صينية البطاطس بالفرن واحدة من اشهر الاكلات الاقتصادية التي يمكنك تناولها علي الغداء أو العشاء ونوفر لكم في السطور التالية مكونات عمل صينية بطاطس بالفرن.
مكونات عمل صينية بطاطس بالفرن
- 4 حبات من البطاطس كبيرة الحجم ومقطعة الي شرائح.
- 1 حبة من الفلفل الأخضر مقطعة الي شرائح صغيرة.
- 2 حبة من البصل المبشور.
- 3 حبات من الهيل.
- 3 فصوص من الثوم المهروس الناعم.
- 1 ملعقة كبيرة من السمنة.
- 1 كوب ونصف من عصير الطماطم.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
خطوات تحضير صينية بطاطس بالفرن
- أولا نقوم بإحضار السمنة ونقوم بتسخين الكمية المحددة في صينية الفرن ونقوم بتوزيع السمنة في الصينية بشكل كامل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة شرائح البطاطس والطماطم والبصل المبشور والفلفل الخضر المقطع الي شرائح والثوم المهروس ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها.
- بعد خلط المكونات جيدا نقوم بإعادة ترتيب شرائح البطاطس في الصينية ونضع حبات الهيل في الصينية.
- الان نقوم بإحضار عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والبهارات والكمون ونقوم بخلطهم جميعا مع جيدا ثم نقوم بوضع الخليط علي البطاطس.
- ضعي أولا الصينية علي النار لمدة 20 دقيقة حتي تجدي الخليط بدأ في الغليان.
- بعد ذلك نقوم بتغطية صينية الفرن بالقصدير ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج البطاطس تماما.
- بعد ان تنضج قومي بتحمير البطاطس من اعلي وأصبحت الان جاهزة للتناول ويمكنك تناولها بجانب الأرز.
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