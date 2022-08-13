نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للصيف تعلمي طريقة عمل الاثموثي والعديد من المشروبات الصيفية في البيت بحرفية المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الصيف نبحث جميعاً عن طريقة عمل المشروبات الصيفية الباردة للتهدئة من سخونة الجسم في هذا الجو، ويعتبر الاثموثي من المشروبات الصيفية التي تزيد من الشعور بالانتعاش في ظل تلك الأوقات ويعشق الجميع تناول الاثموثي المثلج، وتبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الاثموثي لتسعد به أفراد أسرتها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الاثموثي.

مكونات الاثموثي بالفراولة

أربع ثمرات من الفراولة ويفضل أن تكون مثلجة. نصف كأس من اللبن كامل الدسم بارد. ثمرة متوسطة الحجم من الموز. سكر أبيض بكمية حسب الرغبة. أربع مكعبات من الثلج.

خطوات تحضير الاثموثي

إما بالنسبة لخطوات تحضير مشروب الاثموثي التي نرغب في معرفتها جميعاً فتكون سهلة وبسيطة وتعرفوا عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على خلاط ويتم وضع فيه كلًا من الموز والفراولة ومكعبات الثلج واللبن سويًا. يتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يتم وضع الخليط في أكواب التقديم ويقدم وبالهناء عليكم.

طريقة تحضير الايس شوكلت

يعتبر الايس شوكلت من المشروبات الصيفية التي يفضلها الكثير من الأشخاص فلدى ذلك المشروب مذاق شهي وتبحث الكثير من الأمهات عن خطوات تحضيره في المنزل وإليكم في السطور الآتية المكونات.

مكونات الايس شوكلت

ستة أكواب من الحليب. كأس واحد من النسكويك. أربعة أكواب من مكعبات الثلج. صلصة الشوكولاتة.

خطوات تحضير الآيس شوكلت

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية: