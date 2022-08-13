طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

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عمر شويل - جدة الشوفان من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في فترات محاولة إنقاص الوزن لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم مما تعمل على تعويض ما ينقصه الجسم بسبب تناول كميات قليلة من الطعام، والآن سوف نعرض لكم وصفة مذهلة يبحث عنها كثير من الأشخاص وهي طريقة عمل كيكة الشوفان من خلال خطوات بسيطة وسهلة في وقت قليل جدًا دون بذل جهد كبير.
طريقة عمل كيكة الشوفان
يتم تحضير كيكة الشوفان بطريقة سهلة جدًا وهذا من خلال توافر هذه المكونات لتحضير هذه الوصفة :
المكونات
- نصف كيلو واحد فقط من الشوفان.
3 حبات من البيض.
- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- مياه فاترة.
- ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.
- ملعقتان صغيرتان من السكر البني.
- ملعقتان صغيرتان من الزبدة.
- كريمة شانتيه.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة من القرفة.
طريقة تحضير كيكة الشوفان
يجب عليك تنفيذ هذه الخطوات لتحضير كيكة الشوفان بطريقة ناجحة وسهلة :
- أولًا نضع الشوفان في وعاء مناسب ونضيف له القليل من الماء ثم نقوم بوضعها على نار هادئة.
- في وعاء آخر نضع فيه البيض والفانيليا ونقوم بخفقه جيدًا، وبعد ذلك نضع لهم السكر والزبدة ونكرر عملية الخفق.
- حيث أنه بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق الأبيض المنخول والبيكنج بودر إلى ذلك الخليط.
- كما أنه لا بد أن نقوم بتقليب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتي يمتزج كل منهم مع بعضهم البعض.
- كما أنه بعد ذلك نضيف إليهم الشوفان ونكرر التقليب جيدًا.
- ثم نقوم بدهن صينية مناسبة جيدًا ووضع بها هذا الخليط.
- نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ونضع بها الصينية حتى ينضج الكعك لمدة تلت ساعة تقريباً.
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