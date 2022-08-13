نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشوفان من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في فترات محاولة إنقاص الوزن لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم مما تعمل على تعويض ما ينقصه الجسم بسبب تناول كميات قليلة من الطعام، والآن سوف نعرض لكم وصفة مذهلة يبحث عنها كثير من الأشخاص وهي طريقة عمل كيكة الشوفان من خلال خطوات بسيطة وسهلة في وقت قليل جدًا دون بذل جهد كبير.

طريقة عمل كيكة الشوفان

يتم تحضير كيكة الشوفان بطريقة سهلة جدًا وهذا من خلال توافر هذه المكونات لتحضير هذه الوصفة :

المكونات

نصف كيلو واحد فقط من الشوفان.

3 حبات من البيض.

3 حبات من البيض. كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

مياه فاترة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من السكر البني.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة.

كريمة شانتيه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من القرفة.

طريقة تحضير كيكة الشوفان

يجب عليك تنفيذ هذه الخطوات لتحضير كيكة الشوفان بطريقة ناجحة وسهلة :