طريقة قلي الباذنجان بدون زيت معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت وشوفوا طريقتي

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عمر شويل - جدة الباذنجان من أهم الخضروات المفيدة جدًا للجسم والمحبوبة والمفضلة أيضًا لدى الكثير من الناس، ويتم تجهيز الباذنجان بأكثر من طريقة ولكن يبقى الباذنجان المقلي هو الافضل والاكثر شعبية، وعلى الرغم من فوائد الباذنجان إلا أنه يمكن أن يكون سبب في الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة وذلك بسبب كثرة الزيت الذي يستخدم أثناء عملية القلي وبشربه الباذنجان، وهناك طريقة صحية ومميزة لعمل الباذنجان المقلي المفضل بكل سهولة ولكن دون استخدام الزيت الغزير وعدم امتصاص الباذنجان له، وهذه الطريقة هي ماسوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال. طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون استخدام الزيت هذه الطريقة صحية ويصبح الباذنجان خفيف ولذيذ بنفس الطعم والشكل المعتاد وخطوات تحضيره كالآتي: يتم إحضار كمية مناسبة من الباذنجان حسب الرغبة.

ثم بعد ذلك يقشر الباذنجان أو يترك بالقشر حسب الرغبة في ذلك.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء به كمية مناسبة من المياه المغلية.

أضيفي إلي المياه اربع ملاعق من الملخ، وقومي بتقليب الملح جيدًا حتى يذوب.

يقطع الباذنجان شرائح متوسطة السمك.

يتم إضافة الشرائح داخل المياه بالملح.

يترك الباذنجان مدة لا تقل عن نصف ساعة.

يمكنك إخراج الباذنجان من الماء ويوضع في مصفاة وتركه لمدة ساعة حتى يجف.

احضري الان مقلاة من التيفال أو أي مادة غير لاصقة.

ادهني المقلاه بملعقة واحدة من الزيت واتركيها حتى تسخن على النار.

ضعي شرائح الباذنجان بها واتركيها حتى تنضج ويتغير لونها من أسفل.

قلبي الشرائح على الجانب الآخر للحصول على لون ذهبي مميز من كل الجوانب.

هكذا أصبح الباذنجان جاهز.

اخرجي الباذنجان على ورق مطبخ ليمتص أي قطرات زيت على وجه الباذنجان.

يقدم الباذنجان ساخن الآن ويتم تناوله بألف هنا.

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