طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية بالجبنة سريعة التحضير بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة فطائر البطاطس المقلية بالجبنة، من ألذ وأسهل الوجبات سريعة التحضير التي يمكن تحضيرها، فيبحث الكثيرين عن وصفات لذيذة وسريعة التحضير يمكن تناولها للغداء أو العشاء، وهذه الوصفة هي أفضل الخيارات، فهي تتميز بمذاق شهي ولذيذ وقوام مميز للغاية، كما يمكن تقديمها وتناولها مع العديد من السلطات الصوصات المميزة واللذيذة مثل صوص الجبنة أو سلطة الطحينة.

كما يوجد العديد من الأطعمة اللذيذة والشهية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل البسطرمة البيتي أو القراقيش بالسمسم، أو طريقة عمل الباتيه الهش وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد فطائر البطاطس المقلية بالجبنة.

مكونات فطائر البطاطس المقلية بالجبنة

تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة والاقتصادية وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

أربع حبات بطاطس مسلوقة.

رشة فلفل أسود.

كاتشب.

جبنة موزاريلا.

خبز تورتيلا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية بالجبنة وطريقة تحضيرها كالتالي: