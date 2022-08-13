طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية بالجبنة سريعة التحضير بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة فطائر البطاطس المقلية بالجبنة، من ألذ وأسهل الوجبات سريعة التحضير التي يمكن تحضيرها، فيبحث الكثيرين عن وصفات لذيذة وسريعة التحضير يمكن تناولها للغداء أو العشاء، وهذه الوصفة هي أفضل الخيارات، فهي تتميز بمذاق شهي ولذيذ وقوام مميز للغاية، كما يمكن تقديمها وتناولها مع العديد من السلطات الصوصات المميزة واللذيذة مثل صوص الجبنة أو سلطة الطحينة.
كما يوجد العديد من الأطعمة اللذيذة والشهية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل البسطرمة البيتي أو القراقيش بالسمسم، أو طريقة عمل الباتيه الهش وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد فطائر البطاطس المقلية بالجبنة.
مكونات فطائر البطاطس المقلية بالجبنة
تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة والاقتصادية وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
- أربع حبات بطاطس مسلوقة.
- رشة فلفل أسود.
- كاتشب.
- جبنة موزاريلا.
- خبز تورتيلا.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية بالجبنة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بتشويح البصل في طاسة مع ملعقتين من زيت الزيتون حتي يذبل البصل.
- وبعدما يذبل البصل نقوم بإضافة كلا من ملعقة البابريكا ونصف ملعقة الكاري ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يتم تسوية البصل قليلا.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتين من الماء ونقلبهم مع البصل ثم نغلق النار ونترك البصل جانبا.
- ثم نقوم بسلق البطاطس جيدا ثم نهرسها مع رشة من الفلفل الأسود.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البصل للبطاطس المهروسة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بدهن خبز التورتيلا بملعقة من الكاتشب، ثم نضع فوق الكاتشب طبقة من الجبنة الموزاريلا، ثم طبقة من خليط البطاطس والبصل.
- ثم نضع فوق البطاطس طبقة أخيرة من الجبنة الموزاريلا، ثم نقوم بثني قطعة الخبز فوق طبقة الجبن الأخيرة.
- ونكرر الأمر مع جميع الكمية التي لدينا.
- ثم نقوم بوضع طاسة على النار وندهنها بالزيت، ثم نقوم بتسوية الفطائر من الجهتين حتي يأخذوا لونا ذهبيا من الجهتين.
- ثم تكون الفطائر جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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