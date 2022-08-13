نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة 7 ملاعق الاسفنجية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة 7 ملاعق ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والمميز والفاخر الذي يعشقه الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضًا، وهي تحظى بإقبال الجميع، نظرًا لأنها غنية بالكريمة، كما أنها ذات مذاق رائع وشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة أيضًا، كما أنها كيكة فاخرة وتتقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى جوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة 7 ملاعق بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة 7 ملاعق

تتكون كيكة 7 ملاعق من مكونات تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

7 ملاعق كبيرة سكر.

7 ملاعق كبيرة دقيق.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

7 ملاعق كبيرة زيت.

7 ملاعق كبيرة حليب.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

8 جم فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير الطبقة الثانية

200 مل كريمة محلاة.

2 ملعقة كبيرة نوتيلا.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

100 مل حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة 7 ملاعق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة مميزة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف الحليب ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الزيت ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يفتح لون الخليط. بعد ذلك ننخل الكاكاو على الخليط ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم ننخل الدقيق على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط. ثم نحضر صينية مقاس 20 ×26 سم، ثم ندهنها بالزيت. بعد ذلك نوزع فيها خليط الكيك ونساويه. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة. ثم نحضر الطبقة الثانية، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكريمة ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة وتتجمد. بعد ذاك نضيف إليها النوتيلا ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والقهوة ونقلب جيدًا حتى تذوب القهوة. ثم نخرج الكيكة من الفرن بعد نضجها. بعد ذلك نقوم بعمل ثقوب في الكيكة بخلة أسنان، ثم نسقيها بخليط الحليب والقهوة، ثم نتركها تتشرب الخليط. ثم نوزع الكريمة فوق الكيكة ونساويها جيدًا. ثم نحضر كيس ونضع بداخله شوكولاتة مذابة، ثم نقطع طرفه. بعد ذلك نزين الكيكة بالشوكولاتة المذابة على شكل خطوط بالعرض. ثم نحضر خلة أسنان ونمرر بها على الشوكولاتة خطوط بالطول. ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها حتى تبرد وتتماسك الطبقات. بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة، ثم نقطعها مربعات. ثم نقدم كيكة 7 ملاعق في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل النوتيلا

200 جم بندق.

250 جم شوكلت شيبس.

طريقة التحضير