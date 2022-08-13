نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للرجيم طرق عمل كيك ولقيمات وكوكيز وجميع حلويات الشوفان بالتفصيل بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيكة الشوفان من أفضل أنواع الكيك التي لديها مذاق شهي فالشوفان من المواد الغذائية التي تقدم إلى الجسم الكثير من الفوائد وتبحث الكثير من السيدات عن كيفية تحضير كيكة الشوفان في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية المقادير. مكونات كيكة الشوفان كأس ونصف الكأس من الدقيق الأبيض. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. كأس وربع الكأس من الشوفان. كأس ونصف من المياه المغلية. ربع كأس من سكر الفواكه. نصف كأس من السكر البني. كأس زبيب. كأس إلا ربع من الزبدة. ملعقة ونصف من الفانيليا. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من القرفة. طريقة تحضير كيكة الشوفان يتم التحضير بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة وهي كالتالي: يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه الشوفان والمياه ثم يتم تركه لحين أن يبرد. بعد ذلك الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه نصف كأس من الزبدة والسكر والأبيض والبني ثم يتم الخلط جيدًا. يتم إضافة البيض والفانيليا والشوفان والدقيق والبيكنج بودر والقرفة ويتم تقليب الخليط جيدًا لحين أن يتجانس. بعد ذلك الحصول على قالب الكيك ويتم دهنه بالزبدة ورشه بالدقيق ثم يتم وضع الخليط بشكل متساوي. يتم خبز الكيكة في الفرن لحين أن تنضج.

الحصول على إناء أخر ويتم خلط فيه الكريمة والزبدة والسكر البني والفانيليا لحين أن يتشكل لديكم خليط كريمي. يوزع ذلك الخليط فوق الكريمة وهي ساخنة ثم يتم وضعها في الفرن مرة أخرى تحت الشواية لحين أن تنضج. يتم تقديم الكيكة وهي باردة بألف هنا. طريقة تحضير لقيمات الشوفان يتم تحضير لقيمات الشوفان بمكونات بسيطة وغير مكلفة وإليكم المكونات في السطور التالية. مكونات لقيمات الشوفان كأس ونصف الكأس من الشوفان. كأس من الزبيب. نصف كأس من زبدة الفول السوداني.

ملعقتان من بيوريه الفواكه. ملعقة من السكر البني. نصف ملعقة من الفانيليا. نصف ملعقة من القرفة. القليل من رقائق الشوكولاتة. ملعقتان من الفول السوادني. طريقة تحضير لقيمات الشوفان يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية: يتم طحن الشوفان ثم يتم وضعه في محضر الطعام ثم يتم وضعه في إناء. بعد ذلك يتم طحن الزبيب ثم إضافة زبدة الفول السوداني وبيوريه الفواكه والسكر والفانيليا والقرفة والاستمرار في الخلط. يتم إضافة الشوفان ويتم الخلط لحين أن يتشكل لديكم خليط متكور. يتم وضع الخليط في إناء مع إضافة المتبقي من الشوفان والزبيب والفول السوداني ورقائق الشوكولاتة ويتم التقليب. بعد ذلك يتم صناعة اللقيمات وتشكيلها ووضعها في الثلاجة وتقدم باردة بألف هنا.

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