نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة بالمانجو والكريمة على طريقة أشهر محلات الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة بالمانجو والكريمة من التحليات اللذيذة التي نالت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، ويقبل الكثيرون على شرائها من محلات الحلوني بالرغم من ارتفاع أسعارها، فالمانجو من الفواكه الصيفية التي تتميز بمذاق طيب ومحبب للجميع، ويمكنك عمل الكنافة بالمانجو في المنزل بطريقة سهلة وبطعم أحلى من الجاهز، كما يمكنك إعدادها في المناسبات فهى تتميز بشكل رائع سيشرفك أمام ضيوفك، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الكنافة بالكريمة والمانجو في المنزل بطريقة سهلة على طريقة أشهر محلات الحلواني. مكونات الكنافة بالكريمة والمانجو

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكنافة بالمانجو على طريقة أشهر محلات الحلواني: نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن. شربات الكنافة

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. مكونات طبقة الكريمة نصف كوب من بودرة الكريم شانتيه.

نصف كوب من الكريمة اللباني البودرة.

ربع كوب من بودرة الباستري كريم.

ربع كوب من السكر.

كوب وربع من الحليب المثلج أو الماء. طبقة صوص المانجو

ربع كوب من بودرة الباستري كريم.

كوب عصير مانجو مركز.

2 ملعقة ماء ساخن.

ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة. للتزيين شرائح من المانجو. طريقة التحضير التزمي سيدتي بخطوات التحضير التالية لعمل كنافة بالمانجو بطعم وشكل مميز: أولاً لتحضير الشربات : ضعي كوب من السكر، وكوب من الماء، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة من عصير الليمون في إناء مع التقليب على البارد حتى يذوب السكر. نرفع الإناء على نارمتوسطة لمدة 10 دقائق حتى يغلي الشربات. ثم يرفع الشربات عن النار ويترك ليبرد تماماً. قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جداً، وأضيفي عليها كوب من السمن ثم قلبي حتى تمتزج الكنافة مع السمن. ثم ضعي الكنافة في صينية مع الضغط عليها وعمل جوانب مرتفعة مثل التارت. ثم ضعي كيس على صينية الكنافة وضعي فوقه صينية أصغر في الحجم، واضغطي جيداً لتصبح الكنافة متماسكة والجوانب مرتفعة. ضعي الصينية في فرن ساخن مسبقاً على الرف الأوسط وإشعال النار من أسفل فقط لمدة 20 دقيقة، ثم نشعل الشواية لتأخذ لون ذهبي من فوق. ثم تسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن وتترك لتبرد تماماً. طريقة تزيين الكنافة

في إناء عميق ضعي نصف كوب من الكريمة اللباني البودرة، ونصف كوب من الكريم شانتيه البودرة، وربع كوب من كوب من بودرة الباستري كريم. ثم أضيفي كوب وربع من الحليب البارد جداً، واخفقي المكونات بالمضرب الكهربي جيداً حتى تثقل الكريمة وتتماسك مع إضافة نصف كوب من السكر بالتدريج أثناء الخفق. ثم نضع الكريمة في الثلاجة لحين تحضير صوص المانجو. لتحضير صوص المانجو: اخلطي ربع كوب من بودرة الباستري كريم مع كوب من عصير المانجو المركز. ثم نذوب ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة في ملعقتين من الماء الساخن، ونضيفها على خليط عصير المانجو والباستري كريم مع التقليب الجيد. قشري ثمرتين من المانجو بعد غسلها جيداً بالماء ثم قطعي المانجو إلى شرائح رقيقة لتصبح جاهزة لتزيين الكنافة. وزعي الكريمة طبقة متساوية فوق صينية الكنافة، ثم أضيفي صوص المانجو فوقها. توضع الكنافة في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك صوص المانجو. ثم تزين الكنافة بشرائح المانجو على حسب الذوق، وندخل الكنافة الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية. كاسات الكنافة بالمانجو المكونات ربع كيلو كنافة مقطعة أجزاء صغيرة.

ثلث كوب سمن.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة. طبقة المهلبية 2 كوب من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طبقة المانجو 2 كوب من مكعبات المانجو.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين بودرة. طريقة التحضير نضع ربع كيلو من الكنافة المقطعة قطع صغيرة وثلث كوب من السمن في طاسة ساخنة على نار متوسطة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي. نضيف ملعقتين من السكر البودرة ونستمر في التقليب لمدة دقيقة ثم نطفئ النار. ثم نترك الكنافة حتى تبرد تماماً. لتحضير طبقة المهلبية: نخلط ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا مع كوبين من الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نرفع الخليط على النار. نقلب حتى يثقل القوام ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة ونطفئ النار. لتحضير طبقة المانجو: نخفق كوبين من مكعبات المانجو وأربعة ملاعق كبيرة من السكر في الخلاط بدون إضافة ماء. ثم نذوب ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة في أربع ملاعق كبيرة من الماء الساخن، ونضيفها على المانجو مع التقليب. نضع طبقة من الكنافة في كاسات التقديم مع الضغط عليها بالملعقة حتى تتماسك ثم نضيف طبقة من المهلبية ثم طبقة من صوص المانجو. ندخل الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالمانجو والكريمة على طريقة أشهر محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.