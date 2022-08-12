نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سيرم طبيعي وفعال لتطويل الشعر وتساعد فى إنبات وعلاج التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد سيرم تطويل وإنبات الفراغات وعلاج التساقط من الوصفات الطبيعية، والتى لها مفعول كبير ومجرب فى ملئ فراغات الشعر وعلاج الشعرالمقصف، وذلك لأن الكثير من السيدات والرجال يعانون من الشعر الخفيف والفراغات الموجودة فى الشعر، لذلك يبحثون عن الطرق الطبيعية للعناية بالشعر وذلك لأن المنتجات الموجودة بالمحلات باهظة الثمن، لذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الأخباري مكونات وطريقة إعداد وأستخدام سيرم طبيعي لتطويل وانبات وعلاج تساقط الشعر بالتفصيل. مكونات سيرم تطويل وإنبات الفراغات وعلاج تساقط الشعر تتكون سيرم تطويل وإنبات الفراغات وعلاج تساقط الشعر من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ ورقة من اللورا.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

٧ حبات من مسمار القرنفل.

ملعقة كبيرة من اكليل الجبل( الروزمارى).

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من الزعتر أو الريحان الجاف.

ملعقة كبيرة من الورد المجفف. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل سيرم تطويل وإنبات الفراغات وعلاج تساقط الشعر سهلة وبسيطة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به كوب كبير من المغلي. ثم نضيف عليه ثلاث ورقات اللورا وملعقة كبيرة من حبة البركة وعليهم ٧ حبات من مسمار القرنفل. بعد ذلك نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الروزمارى أو إكليل الجبل حسب ما يسمي عندكم وملعقة كبيرة من الزعتر أو الريحان الجاف وأخيراً نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الورد المجفف. ثم نقوم بتقليبهم مع بعض كويس جداً ونغطيهم ونتركهم لمدة ساعتين حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ومصفاة بها شاش أو منديل ورق ونقوم بتصفيتها جيداً. ونضعها فى عبوة بها بخاخ ونحتفظ بها فى الثلاجة مع ترك شوية لنستعملها اليوم وعند الاستخدام نطلعها بره الثلاجة حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك الاحتفاظ بها لمدة اسبوع فقط داخل الثلاجة. وتستخدم يوم ويوم قبل النوم برشها على جذور الشعر مع التدليك الخفيف، أو يمكنك استخدامها بعد غسل الشعر ثلاث مرات فى الأسبوع.

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