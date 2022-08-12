كريم تفتيح الجسم بسرعه الصاروخ حتي لو كنت سوداء فحمة هتبقي قمر 14 من أول مرة

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عمر شويل - جدة كريم تفتيح الجسم بسرعه الصاروخ، تحرص الكثير من الفتيات على أن تتعرفن عليها، حيث تعد مختلف أنواع الوصفات الطبيعية لها أثر مميز على الجلد، ومن الممكن أن يتم تطبيقها والاستفادة منها ومن دون أي أعراض جانبية، ومن خلال هذه السطور المقبلة نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية، والتي من الممكن أن تساعد في تفتيح البشرة، وإعطاءها أفضل لون مثالي موحد، كما أن الكثير من تلك الوصفات تعمل على إزالة أي تجاعيد على الجلد، ومقاومة شيخوخة البشرة.
كريم تفتيح الجسم بسرعه الصاروخ
وصفات تبيض الجسم كله من بينها تلك الوصفة بالمكونات الآتية:
المكونات
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتان من السكر.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.
- القليل من جل الألوفيرا المرطب.
طريقة التحضير
من الممكن أن يتم تحضير تلك الوصفة باتباع الآتي في تلك النقاط القادمة:
- يتم تذويب جل الصبار باستعمال حمام بخار.
- ضعي السكر وزيت الزيتون مع تقليب المكونات بشكل جيد.
- لا بد من وضع الليمون آخر خطوة، ثم تقليب المكونات حتى تمام الخلط ما بينهم.
- التطبيق يكون مدة خمس دقائق على المنطقة من الجسم المراد تفتيحها، مع تدليك البشرة في حركة دائرية مدة خمس دقائق.
وصفة الليمون والنشا لتفتيح الجسم بسرعه
من الممكن استعمال تلك المكونات القادمة:
- ملعقتان من النشا.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة زيت اللوز.
طريقة التحضير
- لا بد من تذويب الفازلين في المايكرو ويف للحظات معدودة.
- قومي بخلط النشا مع الفازلين بشكل جيد حتى تلاحظي التجانس.
- بقية المكونات تتم إضافتها، ومن ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة.
- مدة تطبيق الوصفة تصل لنحو 10 دقائق.
- بعد أن يتم تطبيق الخليط للمدة المطلوبة، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر مع أي نوع من أنواع غسول البشرة الطبيعي.
- يراعى تكرار استعمال لخليط من مرة إلى مرتين في الأسبوع.
- من الممكن أيضا إضافة القليل من الخميرة حيث تعتبر من المكونات المحتوية على فيتامين أ المفيد للبشرة، ومن المفضل تركها لتتفاعل قبل التطبيق حتى تعطي النتيجة المطلوبة.
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