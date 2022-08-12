كريم تفتيح الجسم بسرعه الصاروخ حتي لو كنت سوداء فحمة هتبقي قمر 14 من أول مرة

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عمر شويل - جدة كريم تفتيح الجسم بسرعه الصاروخ، تحرص الكثير من الفتيات على أن تتعرفن عليها، حيث تعد مختلف أنواع الوصفات الطبيعية لها أثر مميز على الجلد، ومن الممكن أن يتم تطبيقها والاستفادة منها ومن دون أي أعراض جانبية، ومن خلال هذه السطور المقبلة نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية، والتي من الممكن أن تساعد في تفتيح البشرة، وإعطاءها أفضل لون مثالي موحد، كما أن الكثير من تلك الوصفات تعمل على إزالة أي تجاعيد على الجلد، ومقاومة شيخوخة البشرة.

كريم تفتيح الجسم بسرعه الصاروخ

وصفات تبيض الجسم كله من بينها تلك الوصفة بالمكونات الآتية:

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.

القليل من جل الألوفيرا المرطب.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم تحضير تلك الوصفة باتباع الآتي في تلك النقاط القادمة:

يتم تذويب جل الصبار باستعمال حمام بخار.

ضعي السكر وزيت الزيتون مع تقليب المكونات بشكل جيد.

لا بد من وضع الليمون آخر خطوة، ثم تقليب المكونات حتى تمام الخلط ما بينهم.

التطبيق يكون مدة خمس دقائق على المنطقة من الجسم المراد تفتيحها، مع تدليك البشرة في حركة دائرية مدة خمس دقائق.

وصفة الليمون والنشا لتفتيح الجسم بسرعه

من الممكن استعمال تلك المكونات القادمة:

ملعقتان من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة زيت اللوز.

طريقة التحضير